Chef Paulo Martins ganha biografia sobre sua trajetória na gastronomia paraense

"Memórias de um filho do fogão", de Lorena Filgueiras, resgata a história de um dos grandes nomes da culinária paraense

Hannah Franco
fonte

“Memórias de um filho do fogão”: Lorena Filgueiras conta a história de Paulo Martins e seu impacto na culinária paraense. (Divulgação)

O chef paraense Paulo Martins, referência da culinária amazônica, ganhará uma biografia que resgata sua trajetória. O livro “Memórias de um filho do fogão”, escrito pela jornalista Lorena Filgueiras, será lançado no dia 9 de setembro, data que marca os 15 anos da morte do chef e a retomada do festival Ver-O-Peso da Cozinha Paraense, evento idealizado por ele.

A obra, que conta com o patrocínio da Vale Metais Básicos, é um tributo a um dos maiores ícones da gastronomia brasileira e não se limita a relatar a carreira de Paulo Martins. A escritora resgata sua história desde o nascimento e mergulha em momentos marcantes de sua vida, desde sua infância.

Legado gastronômico

O restaurante Lá em Casa, fundado em 1972 com sua mãe, Anna Maria Martins, pioneira no resgate da culinária amazônica, se tornou um marco da culinária paraense. O local ficava no subsolo do antigo chalé Malcher, trazendo os ingredientes e pratos típicos da região para o centro gastronômico da cidade.

Na década de 1980, Paulo decidiu se dedicar exclusivamente à cozinha, deixando sua carreira de arquiteto para se tornar um chef de renome.

Nos anos 2000, Paulo Martins consolidou seu legado ao criar o festival Ver-O-Peso da Cozinha Paraense, um evento que colocou Belém no mapa internacional do turismo gastronômico. Durante o festival, chefs renomados foram convidados a vivenciar a rica gastronomia da Amazônia. A ideia era mostrar ao mundo a sofisticação dos ingredientes regionais e o potencial da cozinha amazônica.

Paulo Martins faleceu em 9 de setembro de 2010, vítima de complicações da diabetes.

Sobre o livro

A jornalista Lorena Filgueiras, responsável pela biografia, dedicou 9 anos ao estudo da vida de Paulo, entrevistando amigos, familiares e conhecedores da trajetória do chef. O livro é uma narrativa que envolve mais de cem entrevistas, imagens de um acervo familiar e incursões em arquivos públicos. Para Lorena, o lançamento da biografia de Paulo Martins é cheio de significados.

“É muito emblemático que o ‘Memórias de um filho do fogão’ seja lançado em um ano tão significativo, quando as atenções se voltam a Belém, sede da COP 30 e por marcar a retomada do festival idealizado e realizado por Paulo durante anos”, afirma Lorena. “2025 também é especial por tratar-se do centenário de nascimento de dona Anna Maria Martins, nascida em 25 de julho de 1925”, complementa.

Para ela, o livro é “uma declaração de amor ao homem cheio de falhas (e mergulhado em generosidade), que transformou e alterou para sempre os rumos da Gastronomia nacional”.

Serviço

“Memórias de um filho do fogão – Biografia do chef Paulo Martins”, de Lorena Filgueiras

Data de lançamento: 09 de setembro de 2025

Local: livrarias de Belém, e-commerce de Lettera e Amazon.

Mais informações: @letteraleditora

.
