Alex Atala cita Paulo Martins e exalta a gastronomia da Amazônia: 'foi o primeiro cara a falar'

O chef de cozinha Alex Atala participou do programa "Conversa com Bial", da última quarta-feira, 1, e aproveitou a oportunidade para exaltar o chefe Paulo Martins, falecido em 2010 e conhecido por ser o embaixador da culinária Amazônica. O vídeo com o trecho da fala de Atala, ao ser referenciado por Pedro Bial, como a pessoa que abriu às portas da culinária paraense, foi compartilhada nas redes sociais pela empreendedora Joanna Martins e até pelo governador do Pará, Helder Barbalho, com a resposta de Alex: "Eu não sei se abri, eu contribui, seria impossível fazer meu trabalho se não existisse um cara chamado 'Paulo Martins', [...] ele e a mãe, dona Ana tinham um restaurante em Belém do Pará chamado 'La em Casa', e esse foi o primeiro cara a falar da cozinha paraense para São Paulo, Rio de Janeiro", disse.

VEJA MAIS

Alex Atala foi elogiado nas redes sociais ao relembrar em rede nacional, no programa de Pedro Bial, que quem o auxiliou no início de sua jornada na culinária Amazônica, foi o chef Paulo Martins, fundador do restaurante "Lá em Casa". Bial disse que Atala abriu as portas para os novos chefs da atual geração e o cozinheiro o corrigiu e adicionou uma informação nova: "Eu não sei se abri, eu contribui, seria impossível fazer meu trabalho se não existisse um cara chamado 'Paulo Martins',", disse Alex que foi novamente questionado por Bial, quem seria o chef paraense.

"Foi um desbravador da cozinha amazônica, que já não está mais entre, ele e a mãe, Dona Ana tinham um restaurante em Belém do Pará chamado 'La em Casa', e esse foi o primeiro cara a falar da cozinha paraense para São Paulo, Rio de Janeiro", continuou.

Alex Atala contou também que quando mais novo iria participar de um concurso de gastronomia e ligou para Paulo Martins. "Eu garoto, nessa vontade de cozinhar, um dia conheci ele, numa situação muito rápida, fomos apresentados e eu tinha um concurso de cozinha para participar, desliguei o telefone, ele foi super gentil, me pediu meu endereço e eu pensei: 'ele não vai me mandar nada', passou uma semana chegou em casa dois isopores no melhor estilo paraense. Com tudo!", revelou.

"Esse cara não só me ensinou como também me introduziu ao que era o universo que, ainda não sou conhecedor, mas que na época eu nem arranhava. Não posso deixar de falar do meu sucesso profissional sem falar do cara que me introduziu, que me ensinou e me apresentou o que é a Amazônia", disse o chefe.

Pedro Bial após ouvi-lo e fazer algumas perguntas, questionando quem era Paulo Martins, finalizou dizendo: "Viva Paulo Martins, viva Belém do Pará! Nossa, como eu gosto daquela Terra", finalizou.

Confira o vídeo: