O Liberal chevron right Variedades chevron right

Ana Maria Braga deixa recado ao vivo para jornalistas que reclamaram de atraso no telejornal

O comentário feito pelos âncoras do telejornal local do Rio Grande do Sul causou mal estar entre os profissionais da emissora

Victoria Rodrigues
fonte

Ana Maria Braga disse que iria enviar alguns pães de queijo aos apresentadores. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

A apresentadora Ana Maria Braga causou polêmica após deixar um recado ao vivo no programa Mais Você, nesta segunda-feira (26), aos âncoras do telejornal da RBS, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul. Os jornalistas Cristina Ranzolin e Marco Matos sempre aguardam pelo término do programa de Ana Maria para dar início ao jornal da região, mas na edição exibida nesta sexta-feira (23), eles tiveram que esperar um pouco mais.

Ao iniciar o telejornal da RBS, a âncora deu as boas-vindas para o público e fez questão de reforçar o horário do momento. “Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 23 de janeiro, agora são 11 horas e 49 minutinhos. Está começando mais um Jornal do Almoço. Sejam sempre muito bem-vindos”, disse Cristina Ranzolin em tom de ironia ao público da emissora.

Em seguida, o apresentador Marco Matos se uniu à colega de trabalho e também comentou sobre o atraso no horário, inclusive ele alegou que a culpa era da apresentadora do Mais Você. “Estamos chegando atrasados, né? Nosso horário é 11h45. Ana Maria atrasou hoje”, destacou Marco. Logo na sequência, a âncora tornou a falar para completar o comentário: “Está atrasando todo dia, aliás”.

'Desprazer': Ana Maria Braga comenta saída de Pedro do BBB 26

Salada de lentilha com frango crocante é a receita da Ana Maria Braga de hoje (20/01)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer salada de lentilha com frango crocante ; confira o modo de preparo

O que acontece com a comida do Mais Você após o programa? Ana Maria Braga revela
Apresentadora explica destino dos pratos preparados no Mais Você e garante que nada vai para o lixo; bastidores viram confraternização

Recado de Ana Maria Braga

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o comentário dos jornalistas do Rio Grande do Sul causou muita polêmica e mal estar entre os profissionais da emissora. Foi então que Ana Maria Braga mandou uma mensagem direcionada a eles. “Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da RBS do Rio Grande do Sul, tá bom? Vou mandar pão de queijo para todo mundo aí”, brincou.

Assim que iniciou o Jornal do Almoço, a apresentadora Cristina Ranzolin decidiu responder ao recado especial da apresentadora do Mais Você. “Que luxo a gente começar o programa assim, recebendo um alô especial da Ana Maria aqui para a RBS de Porto Alegre. Eu tô sentindo o cheirinho do pão de queijo", ressaltou a âncora que, em seguida, deu início à apresentação das notícias locais.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

