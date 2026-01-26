Ana Maria Braga deixa recado ao vivo para jornalistas que reclamaram de atraso no telejornal

A apresentadora Ana Maria Braga causou polêmica após deixar um recado ao vivo no programa Mais Você, nesta segunda-feira (26), aos âncoras do telejornal da RBS, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul. Os jornalistas Cristina Ranzolin e Marco Matos sempre aguardam pelo término do programa de Ana Maria para dar início ao jornal da região, mas na edição exibida nesta sexta-feira (23), eles tiveram que esperar um pouco mais.

Ao iniciar o telejornal da RBS, a âncora deu as boas-vindas para o público e fez questão de reforçar o horário do momento. “Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 23 de janeiro, agora são 11 horas e 49 minutinhos. Está começando mais um Jornal do Almoço. Sejam sempre muito bem-vindos”, disse Cristina Ranzolin em tom de ironia ao público da emissora.

Em seguida, o apresentador Marco Matos se uniu à colega de trabalho e também comentou sobre o atraso no horário, inclusive ele alegou que a culpa era da apresentadora do Mais Você. “Estamos chegando atrasados, né? Nosso horário é 11h45. Ana Maria atrasou hoje”, destacou Marco. Logo na sequência, a âncora tornou a falar para completar o comentário: “Está atrasando todo dia, aliás”.

VEJA MAIS

Recado de Ana Maria Braga

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o comentário dos jornalistas do Rio Grande do Sul causou muita polêmica e mal estar entre os profissionais da emissora. Foi então que Ana Maria Braga mandou uma mensagem direcionada a eles. “Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da RBS do Rio Grande do Sul, tá bom? Vou mandar pão de queijo para todo mundo aí”, brincou.

Assim que iniciou o Jornal do Almoço, a apresentadora Cristina Ranzolin decidiu responder ao recado especial da apresentadora do Mais Você. “Que luxo a gente começar o programa assim, recebendo um alô especial da Ana Maria aqui para a RBS de Porto Alegre. Eu tô sentindo o cheirinho do pão de queijo", ressaltou a âncora que, em seguida, deu início à apresentação das notícias locais.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)