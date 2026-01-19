'Desprazer': Ana Maria Braga comenta saída de Pedro do BBB 26

Após a desistência de Pedro, do BBB 26, Ana Maria Braga iniciou seu programa feliz por não ter que entrevistar o ex-brother. Isso se dá após o caso de assédio que envolve o antigo participante e Jordana, dentro da casa.

O Mais Você é conhecido por receber os participantes eliminados da casa, porém, dessa vez, isso não aconteceu. A apresentadora se demonstrou satisfeita com o fato:

"Começo essa semana de alma lavada, enxaguada, aliviada em saber que não terei o desprazer de entrevistar o Pedro", diz.

O que aconteceu?

Na noite do último domingo, 18, Pedro desistiu do BBB 26 após tentar beijar Jordana sem seu consentimento. O caso se iniciou quando a sister perguntou se o brother sabia onde havia um babyliss e ele respondeu que estava na despensa. No cômodo, o ex-participante a colocou contra a parede e pressionou sua mão contra o pescoço de Jordana.

Após o caso, Jordana contou aos demais o que havia acontecido. A sister disse não ter sabido exatamente como agir e se sentiu intimidada após Pedro permanecer no local e a encarar mesmo após a recusa. O ex-participante, então, apertou o botão e desistiu da disputa.

Medidas legais

Após a repercussão do caso nas redes sociais, um inquérito foi aberto. A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, investiga o caso. Em declaração enviada ao Estadão, a Polícia Civil afirma:

"A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá apura o caso de importunação sexual, após a autoridade policial tomar ciência do ocorrido no programa. As imagens serão analisadas e o ex-participante será chamado para prestar depoimento. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos."