Hambúrguer de copa-lombo e ketchup de cravo e canela é a receita da Ana Maria Braga de hoje (25/08)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Hamburguer de copa-lombo e ketchup de cravo e canela ; confira o modo de preparo
Ingredientes do Hambúrguer de copa-lombo da Ana Maria Braga
- 400 gramas de copa-lombo em cubos grandes
- 25 gramas de cebola picada grosseiramente
- 1 colher de chá de alho
- sal a gosto
- pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo do Hambúrguer de copa-lombo da Ana Maria Braga
- No processador, coloque copa lombo em cubos grandes, cebola picada grosseiramente, alho, sal e pimenta-do-reino a gosto e processe por mais ou menos 3 minutos.
- Transfira para uma tigela e divida em porções de 60 gramas.
- Modele em formato de hamburguer e grelhe em uma frigideira untada com azeite, aquecida em fogo alto por 3 minutos de cada lado.
- Sirva com pão de hamburguer, ketchup de cravo e canela e mostarda.
Ingredientes do ketchup de cravo e canela da Ana Maria Braga
- 300 gramas de extrato de tomate
- 100 mililitros de água
- 80 mililitros de vinagre de vinho tinto
- 25 cravos-da-índia
- 5 canelas em pau ou 25 gramas
- 1 colher de chá de noz-moscada ralada
- sal a gosto
- Meia colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de sopa de azeite
- 6 colheres de sopa de açúcar mascavo
Modo de preparo do kechup de cravo e canela da Ana Maria Braga
- Em uma panela, coloque extrato de tomate, água, vinagre de vinho tinto, cravos da Índia, canelas em pau, noz moscada ralada, sal a gosto, pimenta-do-reino moída, azeite, açúcar mascavo e misture.
- Leve ao fogo médio, tampe a panela e cozinhe por mais ou menos 15 minutos. Retire a tampa de vez em quando para mexer o fundo.
- Depois deste tempo, apague o fogo e deixe esfriar por mais ou menos 15 minutos.
- Passe em uma peneira e armazene em um pote de vidro com tampa na geladeira. Sirva com hamburguer.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
