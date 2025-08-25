Capa Jornal Amazônia
Receita

Hambúrguer de copa-lombo e ketchup de cravo e canela é a receita da Ana Maria Braga de hoje (25/08)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Hamburguer de copa-lombo e ketchup de cravo e canela ; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Hamburguinho de copa-lombo com ketchup de cravo e canela é a receita do Mais Você de hoje (25/08) (Reprodução/ Daniela Meira/Globo)

No "Mais Você" de hoje, Ana Maria ensina como preparar uma deliciosa cuca de uva — uma receita simples, prática, que fica pronta em apenas 1 hora. O prato é um bolo tradicional de origem alemã, muito popular no Sul do Brasil. Saiba mais como fazer:

Ingredientes do Hambúrguer de copa-lombo da Ana Maria Braga

  • 400 gramas de copa-lombo em cubos grandes
  • 25 gramas de cebola picada grosseiramente
  • 1 colher de chá de alho
  • sal a gosto
  • pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo do Hambúrguer de copa-lombo da Ana Maria Braga

  • No processador, coloque copa lombo em cubos grandes, cebola picada grosseiramente, alho, sal e pimenta-do-reino a gosto e processe por mais ou menos 3 minutos.
  • Transfira para uma tigela e divida em porções de 60 gramas.
  • Modele em formato de hamburguer e grelhe em uma frigideira untada com azeite, aquecida em fogo alto por 3 minutos de cada lado.
  • Sirva com pão de hamburguer, ketchup de cravo e canela e mostarda.

Ingredientes do ketchup de cravo e canela da Ana Maria Braga

  • 300 gramas de extrato de tomate
  • 100 mililitros de água
  • 80 mililitros de vinagre de vinho tinto
  • 25 cravos-da-índia
  • 5 canelas em pau ou 25 gramas
  • 1 colher de chá de noz-moscada ralada
  • sal a gosto
  • Meia colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 6 colheres de sopa de açúcar mascavo

Modo de preparo do kechup de cravo e canela da Ana Maria Braga

  • Em uma panela, coloque extrato de tomate, água, vinagre de vinho tinto, cravos da Índia, canelas em pau, noz moscada ralada, sal a gosto, pimenta-do-reino moída, azeite, açúcar mascavo e misture.
  • Leve ao fogo médio, tampe a panela e cozinhe por mais ou menos 15 minutos. Retire a tampa de vez em quando para mexer o fundo.
  • Depois deste tempo, apague o fogo e deixe esfriar por mais ou menos 15 minutos.
  • Passe em uma peneira e armazene em um pote de vidro com tampa na geladeira. Sirva com hamburguer.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

