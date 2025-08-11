Descubra como fazer a irresistível Almofadinha de Sobrecoxa
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer almofadinha de sobrecoxa ; confira o modo de preparo
A almofadinha de sobrecoxa, ensinada por Ana Maria Braga no Mais Você, é a escolha perfeita para um almoço com um toque especial de sabor e uma receirt faácil de fazer. Em menos de 1 hora, você terá um prato recheado com cenoura, salsão e vagens finas, que garantem um toque especial assim que vão ao forno.
Essa é a receita de hoje do programa "Mais Você". Saiba mais como fazer:
Ingredientes da Almofadinha de sobrecoxa da Ana Maria Braga
- 800 gramas de sobrecoxa de frango desossada com pele ou 6 unidades
- sal a gosto
- pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de alho picado ou 30 gramas
- 2 colheres de sopa de tempero chimichurri ou 10 gramas
- 1 colher de sopa de colorau ou 10 gramas
- 2 colheres de sopa de shoyu ou 30 mililitros
- 90 gramas de cenoura sem casca cortada em palitos finos
- 50 gramas de salsão sem a fibra cortado em palitos finos
- 90 gramas de vagem fina sem o fiapo
- 1 fio de azeite
VEJA MAIS
Modo de preparo da Almofadinha de sobrecoxa da Ana Maria Braga
- Coloque 800 gramas de sobrecoxa desossada com pele em uma tábua, com a pele para baixo e com a ajuda de uma faca faça pequenos talhos na carne para nivelar.
- Transfira para uma tigela e tempere com sal, pimenta-do-reino moída a gosto, alho picado, chimichurri, colorau, molho shoyo e misture bem para espalhar o tempero.
- Em uma superfície lisa, coloque 1 sobrecoxa temperada com a pele para baixo e distribua 3 palitos de cenoura, 3 palitos de salsão, 3 vagens finas e enrole. Repita este processo com as outras sobrecoxas.
- Coloque as sobrecoxas recheadas e enroladas em uma assadeira (30 por 18 por 4 centímetros de altura).
- Regue1 fio de azeite e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus Célsius por mais ou menos 40 minutos ou até dourar.
- Retire do forno, transfira para uma travessa e sirva com arroz branco ou acompanhamento de sua preferência
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA