O Liberal chevron right Receita chevron right

Pernil assado ao limão é a receita da Ana Maria Braga de hoje (29/12)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer pernil assado ao limão; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Pernil ao limão da Ana Maria Braga (Foto: Daniela Meira/Globo)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer um pernil assado ao limão. Este prato é uma ótima opção para a ceia de Ano-Novo e acompanha uma deliciosa farofa de abacaxi e castanha-de-caju preparada no forno. Além de ser temperado 24 horas antes para dar mais sabor.  Veja como fazer:

Ingredientes do Pernil assado ao limão da Ana Maria Braga

Pernil

  • Um quarto de xícara de chá ou 60 mililitros de óleo
  • 1 cebola picada grosseiramente
  • 5 dentes de alho grandes
  • Meia colher de sopa de chimichurri
  • Meia colher de sopa de páprica picante
  • 1 colher de sopa de colorau
  • 1 colher de sopa de sal
  • 1 pernil suíno sem osso de cerca 1 quilo e 800 gramas
  • Meia xícara de chá de manteiga com sal
  • Suco de 2 limões

Farofa de forno

  • 200 gramas ou 1 xícara de chá de abacaxi sem casca picado
  • 70 gramas ou meia xícara de chá de castanha-de-caju
  • 500 gramas de farinha de mandioca
  • 15 gramas de alho frito granulado
  • salsinha e cebolinha picadinhas a gosto
  • 150 gramas ou 1 xícara de chá de bacon cortado em cubinhos
  • 50 gramas ou um quarto de xícara de chá de manteiga gelada cortada em cubos
  • Uva-passa a gosto

Modo de preparo do do Pernil assado ao limão da Ana Maria Braga

Pernil

  • No liquidificador, coloque um quarto de xícara de chá de óleo, 1 cebola picada grosseiramente, 5 dentes de alho grandes, meia colher de sopa de chimichurri, meia colher de sopa de páprica picante, 1 colher de sopa de colorau, 1 colher de sopa de sal e bata bem.
  • Coloque 1 pernil suíno sem osso dentro de um saco plástico e despeje a mistura do liquidificador.
  • Retire o ar de dentro do saco, apertando-o de baixo para cima até a boca.
  • Assim, todo o ar vai sair e o tempero vai ficar totalmente em contato com a carne. Dê um nó no saco e leve à geladeira por 24 horas.
  • Numa frigideira, em fogo médio, aqueça meia xícara de chá de manteiga com sal e suco de 2 limões, mexendo sempre até derreter a manteiga. Apague o fogo e reserve.
  • Depois de 24 horas, retire o pernil da geladeira, coloque numa assadeira e, com uma seringa culinária, vá injetando a mistura de manteiga e limão em toda a carne.
  • Despeje o caldo da marinada que ficou no saco plástico sobre a carne e cubra a assadeira com papel alumínio, fechando bem.
  • Leve ao forno preaquecido a 250 graus Celsius por 1 hora.
  • Abra o forno, retire o papel alumínio e volte ao forno por cerca 1 hora ou até dourar, regando de vez em quando o caldo que se formar na assadeira.
  • Retire do forno, transfira o pernil para uma travessa e fatie.
  • Reserve a assadeira com o "agarradinho" do pernil para fazer a farofa.

Farofa de forno

  • Na assadeira onde foi assado o pernil com o "agarradinho", espalhe 200 gramas de abacaxi sem casca picado, 70 gramas de castanha de caju, 500 gramas de farinha de mandioca, 15 gramas de alho frito granulado, salsinha e cebolinha picadinhas a gosto, 150 gramas de bacon cortado em cubinhos, 50 gramas de manteiga gelada cortada em cubos e leve ao forno a 180 graus Celsius por 35 minutos.
  • Retire do forno, adicione a uva-passa a gosto, mexa bem e sirva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.)

.
