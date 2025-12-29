Pernil assado ao limão é a receita da Ana Maria Braga de hoje (29/12)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer pernil assado ao limão; confira o modo de preparo
No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer um pernil assado ao limão. Este prato é uma ótima opção para a ceia de Ano-Novo e acompanha uma deliciosa farofa de abacaxi e castanha-de-caju preparada no forno. Além de ser temperado 24 horas antes para dar mais sabor. Veja como fazer:
Ingredientes do Pernil assado ao limão da Ana Maria Braga
Pernil
- Um quarto de xícara de chá ou 60 mililitros de óleo
- 1 cebola picada grosseiramente
- 5 dentes de alho grandes
- Meia colher de sopa de chimichurri
- Meia colher de sopa de páprica picante
- 1 colher de sopa de colorau
- 1 colher de sopa de sal
- 1 pernil suíno sem osso de cerca 1 quilo e 800 gramas
- Meia xícara de chá de manteiga com sal
- Suco de 2 limões
Farofa de forno
- 200 gramas ou 1 xícara de chá de abacaxi sem casca picado
- 70 gramas ou meia xícara de chá de castanha-de-caju
- 500 gramas de farinha de mandioca
- 15 gramas de alho frito granulado
- salsinha e cebolinha picadinhas a gosto
- 150 gramas ou 1 xícara de chá de bacon cortado em cubinhos
- 50 gramas ou um quarto de xícara de chá de manteiga gelada cortada em cubos
- Uva-passa a gosto
Modo de preparo do do Pernil assado ao limão da Ana Maria Braga
Pernil
- No liquidificador, coloque um quarto de xícara de chá de óleo, 1 cebola picada grosseiramente, 5 dentes de alho grandes, meia colher de sopa de chimichurri, meia colher de sopa de páprica picante, 1 colher de sopa de colorau, 1 colher de sopa de sal e bata bem.
- Coloque 1 pernil suíno sem osso dentro de um saco plástico e despeje a mistura do liquidificador.
- Retire o ar de dentro do saco, apertando-o de baixo para cima até a boca.
- Assim, todo o ar vai sair e o tempero vai ficar totalmente em contato com a carne. Dê um nó no saco e leve à geladeira por 24 horas.
- Numa frigideira, em fogo médio, aqueça meia xícara de chá de manteiga com sal e suco de 2 limões, mexendo sempre até derreter a manteiga. Apague o fogo e reserve.
- Depois de 24 horas, retire o pernil da geladeira, coloque numa assadeira e, com uma seringa culinária, vá injetando a mistura de manteiga e limão em toda a carne.
- Despeje o caldo da marinada que ficou no saco plástico sobre a carne e cubra a assadeira com papel alumínio, fechando bem.
- Leve ao forno preaquecido a 250 graus Celsius por 1 hora.
- Abra o forno, retire o papel alumínio e volte ao forno por cerca 1 hora ou até dourar, regando de vez em quando o caldo que se formar na assadeira.
- Retire do forno, transfira o pernil para uma travessa e fatie.
- Reserve a assadeira com o "agarradinho" do pernil para fazer a farofa.
Farofa de forno
- Na assadeira onde foi assado o pernil com o "agarradinho", espalhe 200 gramas de abacaxi sem casca picado, 70 gramas de castanha de caju, 500 gramas de farinha de mandioca, 15 gramas de alho frito granulado, salsinha e cebolinha picadinhas a gosto, 150 gramas de bacon cortado em cubinhos, 50 gramas de manteiga gelada cortada em cubos e leve ao forno a 180 graus Celsius por 35 minutos.
- Retire do forno, adicione a uva-passa a gosto, mexa bem e sirva.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.)
