5 temperos que ajudam a combater inflamações no corpo; saiba quais são e como usar
Veja como cúrcuma, gengibre, alho e outros ingredientes naturais podem contribuir para uma vida mais saudável, segundo especialistas
Alguns temperos comuns na cozinha podem ser grandes aliados da saúde. Isso porque, além de realçarem o sabor dos alimentos, eles possuem compostos bioativos com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Segundo nutricionistas, inserir esses ingredientes na alimentação pode ajudar a reduzir inflamações silenciosas no corpo, que estão ligadas ao surgimento de doenças como diabetes, hipertensão, obesidade e problemas cardiovasculares.
A inflamação é uma reação natural do organismo a lesões ou infecções, mas, quando se torna crônica, representa um risco à saúde. A boa notícia é que a alimentação equilibrada pode ajudar no controle desse processo. Confira cinco temperos que podem fazer a diferença:
VEJA MAIS
1. Cúrcuma (Açafrão-da-terra)
Rica em curcumina, a cúrcuma tem ação anti-inflamatória potente e atua também como antioxidante. Suas propriedades se somam às vitaminas C, E e K, que fortalecem a imunidade e combatem os radicais livres.
👉 Pode ser incorporada ao preparo de sopas, arroz, ensopados e até bebidas como sucos naturais e chás.
2. Gengibre
Composto por gingerol, o gengibre é conhecido por seus efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes e analgésicos. Também é rico em vitaminas do complexo B, vitamina C e minerais como magnésio.
👉 Vai bem em chás, sucos, marinadas, caldos ou até ralado em receitas doces e salgadas.
3. Alho
Fonte de alicina, vitamina B6 e manganês, o alho tem ação antimicrobiana e imunológica reconhecida. Ele é ainda mais eficaz quando consumido cru.
👉 Pode ser usado em molhos crus, como vinagretes, ou como base de refogados e temperos em geral.
4. Pimenta-caiena
Com capsaicina em sua composição, a pimenta-caiena ajuda na circulação, acelera o metabolismo e tem ação termogênica. Também oferece vitaminas A e C.
👉 Pode ser usada para dar sabor marcante a pratos quentes, caldos, molhos e até sucos com pegada detox.
5. Canela
Rica em polifenóis, a canela atua como antioxidante e anti-inflamatório natural. Também auxilia no controle da glicose e melhora a sensibilidade à insulina.
👉 Ideal para ser adicionada a frutas, mingaus, chás, cafés e sobremesas caseiras.
💡 Uso inteligente
Especialistas reforçam que, apesar de benéficos, esses ingredientes devem ser usados como complemento a uma alimentação equilibrada, e não como substitutos de tratamentos ou orientações médicas.
Quando bem inseridos na rotina, ajudam a manter o corpo saudável e combater processos inflamatórios de forma natural e saborosa.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA