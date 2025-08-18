Capa Jornal Amazônia
5 temperos que ajudam a combater inflamações no corpo; saiba quais são e como usar

Veja como cúrcuma, gengibre, alho e outros ingredientes naturais podem contribuir para uma vida mais saudável, segundo especialistas

Hannah Franco
fonte

Do alho à cúrcuma: conheça temperos que ajudam a prevenir doenças inflamatórias. (Pexels)

Alguns temperos comuns na cozinha podem ser grandes aliados da saúde. Isso porque, além de realçarem o sabor dos alimentos, eles possuem compostos bioativos com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Segundo nutricionistas, inserir esses ingredientes na alimentação pode ajudar a reduzir inflamações silenciosas no corpo, que estão ligadas ao surgimento de doenças como diabetes, hipertensão, obesidade e problemas cardiovasculares.

A inflamação é uma reação natural do organismo a lesões ou infecções, mas, quando se torna crônica, representa um risco à saúde. A boa notícia é que a alimentação equilibrada pode ajudar no controle desse processo. Confira cinco temperos que podem fazer a diferença:

1. Cúrcuma (Açafrão-da-terra)

image Rica em curcumina, a cúrcuma é um potente anti-inflamatório natural usado em pratos quentes e sucos. (Pexels)

Rica em curcumina, a cúrcuma tem ação anti-inflamatória potente e atua também como antioxidante. Suas propriedades se somam às vitaminas C, E e K, que fortalecem a imunidade e combatem os radicais livres.

👉 Pode ser incorporada ao preparo de sopas, arroz, ensopados e até bebidas como sucos naturais e chás.

2. Gengibre

image Com ação analgésica e antioxidante, o gengibre é versátil e pode ser usado em chás, caldos e sucos. (Pexels)

Composto por gingerol, o gengibre é conhecido por seus efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes e analgésicos. Também é rico em vitaminas do complexo B, vitamina C e minerais como magnésio.

👉 Vai bem em chás, sucos, marinadas, caldos ou até ralado em receitas doces e salgadas.

3. Alho

image Com alicina e vitamina B6, o alho fortalece a imunidade e é ainda mais eficaz quando consumido cru. (Pexels)

Fonte de alicina, vitamina B6 e manganês, o alho tem ação antimicrobiana e imunológica reconhecida. Ele é ainda mais eficaz quando consumido cru.

👉 Pode ser usado em molhos crus, como vinagretes, ou como base de refogados e temperos em geral.

4. Pimenta-caiena

image Fonte de capsaicina, a pimenta-caiena estimula a circulação e pode ajudar no metabolismo. (Pexels)

Com capsaicina em sua composição, a pimenta-caiena ajuda na circulação, acelera o metabolismo e tem ação termogênica. Também oferece vitaminas A e C.

👉 Pode ser usada para dar sabor marcante a pratos quentes, caldos, molhos e até sucos com pegada detox.

5. Canela

image A canela, rica em polifenóis, contribui para o controle da glicemia e dá sabor a bebidas e sobremesas. (Pexels)

Rica em polifenóis, a canela atua como antioxidante e anti-inflamatório natural. Também auxilia no controle da glicose e melhora a sensibilidade à insulina.

👉 Ideal para ser adicionada a frutas, mingaus, chás, cafés e sobremesas caseiras.

💡 Uso inteligente 

Especialistas reforçam que, apesar de benéficos, esses ingredientes devem ser usados como complemento a uma alimentação equilibrada, e não como substitutos de tratamentos ou orientações médicas.

Quando bem inseridos na rotina, ajudam a manter o corpo saudável e combater processos inflamatórios de forma natural e saborosa.

