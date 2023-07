Como fazer conserva de pimenta: iguaria acompanha pratos dando um tempero especial ao sabor

A pimenta é uma especiaria que não agrada a todos, muito por conta do sabor forte, intenso e ardido que possui. No entanto, existem preparos que ajudam a amenizar a ardência, mantendo o sabor com a mistura de outros ingredientes, o que vira uma excelente opção de tempero para acompanhar pratos salgados. Saiba como fazer a conserva de pimenta:

Como fazer conserva de pimenta

Ingredientes

300g de pimenta de sua preferência (podem ser de tipos variados);

300ml de vinagre de álcool branco;

2 colheres de sopa de sal;

Alho a gosto;

Azeite para untar as mãos;

1 recipiente de 500ml.

Modo de preparo

Esterilize o recipiente de vidro;

Passe um pouco de azeite nas mãos para que a ardência do fruto não entre em contato com a pele;

Retire os talos das pimentas e coloque-as no pote;

Misture o sal no vinagre e despeje no vidro;

Tampe bem e deixa descansar por 5 dias para que "pegue mais gosto".

Dicas

Pode ser acrescentado azeite, limão e outras ervas na mistura para aumentar a potência do sabor

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com