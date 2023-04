Como usar tempero nas comidas? Conheça os principais e para quais alimentos cada um serve

Cozinhar vai muito além de por algo no forno e esperar assar, ou até mesmo, abrir a air fryer e colocar algo lá dentro e aguardar os minutos necessários. Quase que uma magia, o ato de ir para a cozinha preparar algo envolve também saber usar os temperos adequados para cada tipo de alimentos para que eles fiquem ainda mais saborosos e que você possa surpreender os que vão experimentar seus quitutes... Nada melhor do que ouvir aquele elogio né!? Chimichurri, Lemon Paper, Pápicra, Açafrão e outros; saiba como usá-los.

O que é chimichurri e como usar



Chimichurri é um molho verde tradicional da culinária argentina e uruguaia, usado para temperar carnes, especialmente churrasco. O molho é feito com uma mistura de ervas frescas picadas, como salsinha, orégano e tomilho, misturadas com azeite, vinagre, alho, pimenta vermelha e outras especiarias, dependendo da receita. O chimichurri é geralmente servido como acompanhamento de carne grelhada ou assada, mas também pode ser usado como molho para saladas, legumes ou pães. É um condimento saboroso e muito popular em toda a América Latina e em muitas outras partes do mundo.

Onde usar chimuchurri?

Carnes (principalmente de churrasco);

Aves

Feijão

Saladas

Legumes

O que é páprica e como usar?



Páprica é uma especiaria de cor vermelha brilhante feita a partir de pimentões secos e moídos. Originária da Hungria, é um ingrediente muito utilizado na culinária desse país e também na Espanha. A páprica pode ser encontrada de diferentes tipos, que variam em sabor e intensidade de picância, desde a páprica doce até a páprica picante e defumada. É usada em muitos pratos, como guisados, ensopados, frango, carne de porco, frutos do mar e arroz. A páprica é uma fonte rica em vitamina C, antioxidantes e outros nutrientes importantes.

Onde usar páprica?



Guisados

Ensopados

Frango

Carne de porco

Frutos do Mar

Arroz

O que é Lemon Pepper?

O tempero Lemon Pepper é um mix de especiarias feito com pimenta preta moída e casca de limão seca e moída, além de outros temperos opcionais, como alho, cebola e sal. É um tempero popular na culinária americana e é frequentemente usado para dar sabor a peixes, frango, carne de porco, legumes e saladas. O sabor cítrico do limão é equilibrado pela picância da pimenta preta, criando um sabor único e refrescante. O Lemon Pepper também pode ser usado para adicionar sabor a molhos, marinadas e manteigas temperadas. É uma opção versátil e fácil de usar na cozinha, especialmente para quem gosta de um sabor mais leve e fresco em suas receitas.

Onde usar Lemon Pepper?



Peixes (principalmente salmão e atum);

Frango;

Carne de porco;

Legumes;

Saladas.

O que é curry ?

O curry é um condimento democrático e pode ser usado em pratos dos mais diversos tipos. Picante e aromático, ele é feito com uma mistura de especiarias moídas como gengibre, coentro, cúrcuma, cominho, pimenta e canela, entre outras. O curry pode ser feito com diferentes ingredientes, como carne, frango, peixe, legumes e grãos, e é geralmente servido com arroz ou pão.

Onde usar curry?

Sopas;

Carne vermelha;

Frangos;

Ovos;

Saladas;

Molhos.

O que é Açafrão?



O açafrão é uma especiaria obtida a partir da raiz seca e moída da planta Curcuma longa, e é comumente utilizado como um tempero na culinária em muitas partes do mundo. O tempero de açafrão é caracterizado por sua cor amarela brilhante e sabor ligeiramente amargo e picante. É frequentemente usado em pratos de arroz, frango, peixe, vegetais e sopas, e é um ingrediente comum em muitos pratos asiáticos e indianos. Além de ser usado como um tempero, o açafrão também é conhecido por seus benefícios à saúde, incluindo propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

Onde usar açafrão?

Arroz;

Legumes;

Risotos;

Massas;

Caldos.

O que é cominho?

Um tempero com sabor forte e picante, é um ingrediente comum em muitas cozinhas, incluindo a mexicana, indiana e do Oriente Médio. O cominho é obtido a partir das sementes da planta Cuminum cyminum, que são secas e moídas para produzir o tempero. É frequentemente utilizado em pratos salgados, como ensopados, arroz, molhos, carnes e legumes, e é um ingrediente comum em muitas misturas de especiarias, como o curry em pó e o tempero para taco.

Onde usar cominho?

Pratos de carne;

Ensopados;

Sopas;

Molhos;

Feijão.