Sobremesa de goiabada é a receita da Ana Maria Braga de hoje (05/06)

A sobremesa de goiabada da Ana Maria Braga é uma receita fácil, simples, saborosa e com ingredientes práticos. É uma opção para comer depois do almoço e que também pode combinar com datas especiais

Essa é a receita de hoje do programa "Mais Você". Saiba mais como fazer:

Ingredientes da sobremesa de goiabada da Ana Maria Braga

1 xícara de chá de goiabada cortada em cubos pequenos ou 200 gramas

1/4 xícara de chá de água ou 60 mililitros

1/4 xícara de chá de manteiga sem sal derretida ou 50 gramas

2 ovos

2 gemas

30 gramas de farinha de aveia

50 gramas de goiabada em cubinhos pequenos

VEJA MAIS



Modo de preparo da sobremesa de goiabada da Ana Maria Braga

Numa panela em fogo médio, coloque 200 gramas de goiabada cortada em cubos pequenos, ¼ de xícara de chá de água e aqueça por mais ou menos 10 minutos, mexendo de vez em quando (para não grudar no fundo da panela) até que fique com consistência de geleia. Apague o fogo e deixe esfriar. Mais ou menos 20 minutos.

Depois de fria, transfira para uma tigela, adicione ¼ xícara de chá de manteiga com sal derretida, 2 ovos, 2 gemas, 30 gramas de farinha de aveia e misture bem até formar uma massa homogênea, reserve.

Em uma forma retangular (21 cm x 4,5 cm de altura) untada com manteiga e bem enfarinhada com farinha de aveia, distribua 50 gramas de goiabada em cubinhos pequenos e despeje a massa reservada acima. (Dica: molhe as pontas dos dedos para facilitar na hora de pegar os cubinhos).

Leve ao forno preaquecido a 200 graus Célsius por mais ou menos 25 minutos ou até dourar.

Depois deste tempo retire do forno, deixe amornar, desenforme, vire com a parte dourada para cima e sirva morno ou frio polvilhado com açúcar de confeiteiro.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)