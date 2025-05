Como fazer Doritos caseiro melhor que o do mercado? Confira a receita fácil, crocante e saborosa

Já pensou em fazer Doritos em casa e ainda economizar? Essa receita simples e deliciosa pode surpreender. O aperitivo caseiro fica crocante, saboroso e com um toque especial de temperos que o deixam ainda melhor do que os industrializados. Além disso, o preparo é super simples, com ingredientes fáceis de encontrar e sem complicação.

Ideal para servir como lanche da tarde, aperitivo, acompanhamento de guacamole ou petisco para receber visitas, o Doritos feito em casa é uma opção prática e muito mais barata do que comprar o pacote pronto no supermercado.

VEJA MAIS

Ingredientes do Doritos caseiro:

200 g de farinha de trigo sem fermento

50 g de fubá

1 pitadinha de sal

1 pitada de páprica doce (para a massa)

1 pitada de páprica (para finalizar)

1 pitada de pimenta-do-reino (para a massa)

2 colheres (sopa) de óleo

2 colheres (sopa) de vinagre

Cerca de ½ xícara de chá de água filtrada (até dar o ponto)

Óleo suficiente para fritura

1 pitada de lemon pepper (para finalizar)

1 pitada de tempero Sazón vermelho (para finalizar)

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o fubá, o sal e a páprica doce. Acrescente o óleo e o vinagre, mexendo bem. Vá adicionando a água aos poucos, misturando com as mãos até formar uma massa lisa e homogênea. Tempere a massa com a pimenta-do-reino. Abra a massa com um rolo, deixando bem fina. Corte em tiras e depois em triângulos, no formato típico do Doritos. Fure cada pedaço com um garfo, para evitar que estufem. Frite em óleo quente até dourar e ficar crocante. Escorra em papel toalha para tirar o excesso de óleo. Em uma travessa, coloque os Doritos e polvilhe com páprica, lemon pepper e Sazón vermelho. Misture bem.