Como fazer pãozinho low carb no micro-ondas? Receita fica pronta em menos de 5 minutos

Para quem busca uma alternativa rápida, prática e saudável para a dieta low carb, a receita do pãozinho no micro-ondas é a solução perfeita. Em menos de cinco minutos e com poucos ingredientes, é possível preparar um pão leve, saboroso e sem glúten, ideal para sanduíches rápidos e nutritivos.

A dieta low carb, que prioriza o consumo reduzido de carboidratos e o aumento da ingestão de proteínas e gorduras saudáveis, é adotada não só para emagrecimento, mas também para o controle dos níveis de açúcar no sangue.

Para quem segue esse estilo alimentar, encontrar opções de pães que não comprometam a ingestão diária de carboidratos é fundamental e essa receita atende exatamente essa demanda. Veja os ingredientes e o modo de preparo:

Ingredientes do pão low carb

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de amêndoas (ou outra farinha low carb, como farinha de coco ou linhaça)

1 colher de sopa de requeijão ou creme de leite

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo do pão low carb

Em uma caneca ou tigela, bata o ovo rapidamente com um garfo. Adicione a farinha de amêndoas, o requeijão e a pitada de sal, misturando bem. Acrescente o fermento químico e mexa delicadamente até incorporar. Leve ao micro-ondas por 2 a 3 minutos (tempo pode variar conforme a potência do aparelho), até que o pão fique firme. Retire do micro-ondas, desenforme se desejar, corte ao meio e aproveite puro ou com o recheio de sua preferência.

💡 Dicas

Para deixar o pãozinho ainda mais saboroso, você pode acrescentar temperos como orégano, alecrim ou alho em pó à massa. Queijo ralado e sementes de chia também são ótimas opções para incrementar o preparo.

Uma dica importante para garantir que o pão cresça e fique fofinho é não deixar a massa muito densa, a textura deve ser parecida com a de um bolo. O fermento químico em pó é fundamental para a leveza do pão.