Saiba o que é e como fazer o café da manhã favorito do Papa Leão XIV

O Papa Leão XIV, recém-eleito líder da Igreja Católica, revelou recentemente uma curiosidade gastronômica que chamou a atenção dos fiéis e admiradores ao redor do mundo: seu café da manhã favorito é o frito chiclayano, um prato típico da cidade de Chiclayo, no norte do Peru.

Nascido nos Estados Unidos, Robert Prevost se naturalizou peruano após anos de missão pastoral no país. Além do envolvimento religioso, o novo Papa cultivou laços afetivos e culturais com o povo local, inclusive no paladar.

Em frente à Catedral de Chiclayo, uma cafeteria conhecida como Trébol ganhou destaque ao colocar uma placa que diz: “Hoje o café da manhã preferido do Papa: frito chiclayano.” O dono do local, que atendia o então cardeal, considera uma honra ter servido aquele que hoje lidera a Santa Sé.

Mas afinal, o que é o frito chiclayano?

Apesar do nome, o prato não é exatamente “frito”. Trata-se de um guisado de carne de porco, marinada com ingredientes típicos da gastronomia peruana, como ají panca, ají amarillo, alho, cebola e chicha de jora, uma bebida fermentada à base de milho. Tradicionalmente, ele é servido com mandioca cozida, milho branco, arroz ou zarandaja (uma espécie de feijão da região).

O frito é presença obrigatória em festas familiares e celebrações da região, sendo considerado um verdadeiro símbolo da culinária lambayecana.

Como preparar o frito chiclayano em casa?

Ingredientes:

1 kg de carne de porco (costela, paleta ou panceta)

2 colheres de sopa de alho amassado

2 colheres de sopa de ají panca (ou substitua por páprica defumada para um sabor semelhante)

1 colher de sopa de ají amarillo (opcional, se quiser mais picante)

3 colheres de sopa de vinagre branco ou de maçã

1 colher de chá de sal (ajuste a gosto)

1 pitada de pimenta-do-reino

½ colher de chá de cominho em pó

2 colheres de sopa de azeite ou óleo vegetal

Modo de preparo:

Prepare a marinada em uma tigela grande. Misture o alho, ají panca, ají amarillo, vinagre, sal, pimenta, cominho e o azeite. Se for usar chicha de jora, adicione também neste momento. Mexa bem até formar uma pasta aromática. Corte a carne de porco em pedaços médios e envolva bem com a marinada. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por pelo menos 4 horas — idealmente de um dia para o outro, para intensificar o sabor. Transfira a carne e toda a marinada para uma panela funda. Cozinhe em fogo médio, tampado, por cerca de 1 hora, mexendo ocasionalmente. A carne vai cozinhar no próprio suco até ficar macia. Após cozida, retire a tampa e deixe a carne dourar na própria gordura que vai se soltar. Você também pode transferi-la para uma frigideira ou assadeira para grelhar por alguns minutos, garantindo uma textura crocante por fora. Monte o prato com os acompanhamentos: mandioca cozida, milho branco e arroz branco (ou zarandaja, se encontrar). Finalize com um pouco da marinada reduzida por cima.