Vídeo: Leão XIV tira selfie com fiéis e dá autógrafo: 'Preciso treinar a nova assinatura'

Leão XIV esteve na noite de quinta-feira, 8, no Palácio do Santo Ofício, onde residia antes de ser eleito novo papa. Conforme o Vaticano, ele cumprimentou com carinho as pessoas que estavam no pátio interno e também tirou selfies. Em seguida, deu sua bênção e manifestou gratidão a todos os presentes.

O local onde o pontífice morava ainda tem uma placa com "Robert Cardeal Prevost" escrito.

Ele foi calorosamente recebido e aplaudido ao chegar de carro ao prédio do Santo Ofício. Vestindo branco, ele cumprimentou a todos com apertos de mão e falou em espanhol com alguns fiéis do México e da Venezuela.

Também esteve presente no encontro a religiosa Nathalie Becquart, subsecretária do Sínodo dos Bispos. Ela destacou o momento em uma publicação nas redes sociais.

"Estou feliz de encontrar e felicitar nosso novo papa sinodal que retorna ao nosso prédio, onde viveu!", disse o Vaticano.

Prevost era próximo de Francisco, que o alçou em 2023 a um dos mais importantes cargos do Vaticano: o de prefeito do Dicastério para os Bispos, que aconselha o papa sobre a nomeação de líderes da igreja.

Conforme a Santa Sé, o novo papa abençoou os fiéis, concluindo as suas palavras com: "Felicitações! Obrigado a vocês!" Por fim, não se esquivou ao pedido de alguns dos presentes para tirar uma selfie com ele.

Em determinado momento, também deu autógrafo. Segundo o Vaticano, uma menina chamada Michela se aproximou timidamente dele para pedir que abençoasse uma Bíblia e a assinasse. "Leão XIV aceitou de bom grado o duplo pedido", disse.

"Com um toque de humor, acrescentou: Ainda preciso ensaiar a assinatura, a antiga não é mais necessária!"

Segundo a Santa Sé, para se certificar de não errar, pediu à garotinha que soletrasse o seu nome. "Por fim, colocando a data ao lado da assinatura, acrescentou brincando: "Que dia é hoje? 8 de maio?"