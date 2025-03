Dieta low carb pode aumentar risco de câncer colorretal, diz estudo

A dieta low carb, conhecida por reduzir o consumo de carboidratos e aumentar a ingestão de proteínas e gorduras saudáveis, tem se popularizado como uma estratégia eficaz para a perda de peso. No entanto, um estudo recente publicado na revista Nature Microbiology alerta que essa abordagem alimentar pode elevar o risco de câncer colorretal.

O estudo

Pesquisadores examinaram os efeitos de três dietas: a convencional, a low carb e a ocidental (rica em gordura e açúcar). A descoberta principal foi que uma cepa específica da bactéria Escherichia coli, quando associada a uma dieta low carb e pobre em fibras solúveis, estimula o crescimento de pólipos no cólon, que podem evoluir para o câncer.

Conforme explicou Alberto Martin, autor sênior do estudo e professor na Faculdade de Medicina de Temerty, a pesquisa buscou entender se a dieta influencia a capacidade de bactérias específicas de causar câncer. Os resultados mostraram que apenas a combinação da dieta low carb com a cepa de E. coli produtora de colibactina, uma substância que danifica o DNA, levou ao desenvolvimento do câncer colorretal.

Mecanismos do risco

Inflamação Intestinal: a dieta pobre em fibras aumenta a inflamação no intestino, alterando a microbiota intestinal e favorecendo a proliferação da E. coli, uma bactéria que pode causar infecções, como infecção urinária ou gastroenterite Barreira de Muco Enfraquecida: a dieta low carb foi associada a uma camada mais fina de muco que protege as células do cólon, permitindo que a colibactina cause danos ao DNA. Fatores Genéticos: em modelos com mutações genéticas que afetam a reparação do DNA, como na síndrome de Lynch (uma condição hereditária que aumenta o risco de câncer colorretal e outros tipos de câncer), os efeitos da dieta foram ainda mais acentuados.

Estratégias de prevenção

Os pesquisadores sugerem que evitar a dieta low carb ou utilizar antibióticos específicos para eliminar a E. coli produtora de colibactina pode reduzir o risco de câncer colorretal. Além disso, a adição de fibras solúveis à dieta low carb mostrou diminuir os níveis da bactéria, reduzir a formação de tumores e minimizar os danos ao DNA.

"Nós suplementamos fibras e vimos que isso reduziu os efeitos da dieta low carb", destacou Bhupesh Thakur, líder do estudo. A equipe agora investiga quais fontes de fibras são mais eficazes.

Embora a dieta low carb ofereça benefícios para a perda de peso, é fundamental considerar seus impactos a longo prazo na saúde intestinal. A inclusão de fibras solúveis na dieta e o monitoramento da microbiota intestinal podem ser estratégias eficazes para mitigar os riscos associados ao câncer colorretal.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com