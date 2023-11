Como fazer bolo sem ovo e deixar a receita fofinha e saborosa

O ovo faz parte da composição de diversas receitas por ser o ingrediente básico delas, principalmente no preparo de bolos e outros pratos da confeitaria. No entanto, algumas pessoas optam pelo não consumo de ovos, comos os veganos, quem tem alergia ou até mesmo a falta do item, levando-os a buscarem alternativas sem o alimento.

Saiba como fazer um bolo delicioso sem ovo.

Mas, afinal, qual a função do ovo no bolo?

O ovo funciona como um emulsificante natural, unindo todos os ingredientes de forma homogênea.

Apesar de ser importante para a receita, não é indispensável, sendo possível adicionar outros ingredientes para cumprir a mesma função do alimento.

Como fazer bolo sem ovo

Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha de trigo;

1 xícara (chá) de leite;

1 xícara (chá) de açúcar;

1 colher (sopa) de fermento em pó;

1 colher (sopa) de manteiga.

Modo de preparo

Para fazer essa receita de bolo sem ovos simples e fácil, coloque no liquidificador o leite, o açúcar e a manteiga, bata na velocidade mínima, apenas para misturar; Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e a mistura do liquidificador, misture bem até formar uma massa homogênea; Coloque o fermento e mexa bem a massa do bolo; Pegue uma forma e unte com manteiga e farinha de trigo, depois de untada, coloque a massa do bolo; Leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 45 minutos; Desligue quando o bolo estiver bem douradinho. Prontinho!

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com