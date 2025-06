Confira 5 comidas veganas para curtir a Festa Junina com muito sabor; veja receitas

As Festas Juninas estão entre as comemorações mais queridas pelos brasileiros, reunindo música, dança e, claro, muitas delícias típicas. E quem segue uma alimentação vegana também pode aproveitar esse momento com muito sabor.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas juninas totalmente veganas para você incluir no seu arraial. Elas são práticas, saborosas e garantem alegria sem abrir mão dos princípios veganos. Confira os ingredientes e o passo a passo.

1. Pipoca doce colorida

Ingredientes:

1 xícara (chá) de milho para pipoca

1 xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de óleo

½ colher (chá) de corante alimentício vermelho

Modo de preparo:

Em uma panela de fundo grosso, coloque o milho, o açúcar e o óleo. Mexa constantemente até formar uma calda grossa (cerca de 15 minutos). Acrescente o corante alimentício vermelho e mexa. Espere toda a pipoca estourar na panela. Espalhe a pipoca em uma assadeira para esfriar. Sirva em saquinhos ou potinhos.

2. Pão de queijo vegano

Ingredientes:

1 xícara de água

⅓ xícara de óleo ou azeite

½ colher de chá de alho em pó

1 + ½ xícara de polvilho doce

300g de tofu

1 + ½ xícara de polvilho azedo

1 colher de sopa de sal

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o tofu com a água e o sal até formar um líquido homogêneo. Em uma tigela grande, misture os polvilhos e o alho em pó. Acrescente o óleo e a mistura batida de tofu. Mexa até formar uma massa lisa; ajuste com mais água ou polvilho, se necessário. Modele bolinhas e coloque-as em uma forma untada, deixando espaço entre elas. Leve ao congelador por pelo menos 4 horas. Preaqueça o forno a 220°C. Asse os pãezinhos por 25 a 35 minutos, até dourarem.

3. Arroz-doce vegano

Ingredientes:

1 xícara (chá) de arroz

2 xícaras (chá) de água

4 colheres (sopa) de açúcar demerara

500 ml de leite de coco

2 paus de canela

100 g de coco ralado

Cravo-da-índia a gosto

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo:

Em uma panela, cozinhe o arroz com a água, canela em pau e cravo-da-índia por 30 minutos, em fogo baixo. Acrescente o açúcar, o leite de coco e o coco ralado. Cozinhe por mais 10 minutos, mexendo de vez em quando. Sirva em porções individuais e polvilhe canela em pó.

4. Bolo de milho de lata vegano

Ingredientes:

1 lata de milho (sem o líquido)

1 lata de leite vegetal (medida da lata de milho)

½ lata de açúcar demerara (medida da lata de milho)

1 lata de fubá (medida da lata de milho)

½ lata de óleo de coco ou soja (medida da lata de milho)

1 ½ colher (sopa) de fermento em pó

Óleo para untar

Modo de preparo:

Escorra o milho e reserve a lata para medir os ingredientes. Preaqueça o forno a 200°C. Unte uma forma com óleo. No liquidificador, bata o milho, o leite vegetal, o açúcar, o fubá e o óleo até formar uma mistura homogênea. Acrescente o fermento e pulse algumas vezes para incorporar. Despeje a massa na forma untada. Leve para assar por aproximadamente 30 minutos. Faça o teste do palito para conferir o ponto. Deixe esfriar antes de servir.

5. Doce de leite de coco

Ingredientes:

600 g de polpa de coco (de 2 cocos grandes)

5 xícaras (chá) de água quente

½ xícara (chá) de açúcar demerara ou cristal

¼ colher (chá) de essência de baunilha

Uma pitada de sal

Modo de preparo:

Em uma panela grande, derreta o açúcar em fogo baixo, mexendo para não queimar (cerca de 8 minutos). Adicione ½ xícara do leite de coco e espere a espuma diminuir. Acrescente o restante do leite de coco e cozinhe em fogo médio por cerca de 30 minutos, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo, misture a essência de baunilha e o sal. Transfira o doce para um recipiente de vidro e deixe esfriar. Leve à geladeira para engrossar antes de servir.