Dia Nacional da Coxinha: veja como fazer o salgado de forma prática em casa

Neste domingo (18), o Brasil comemora o Dia Nacional da Coxinha, uma das iguarias mais queridas e emblemáticas da culinária nacional. Seja nas lanchonetes, padarias, festas de aniversário ou barraquinhas de rua, a coxinha conquistou o paladar dos brasileiros e se tornou símbolo de afeto, memória e tradição.

A origem do salgado é cheia de histórias curiosas. Uma das versões mais populares remonta ao século XIX, quando a receita teria surgido para agradar um príncipe com dificuldades alimentares — e o resultado acabou caindo no gosto da corte e, mais tarde, do povo. De lá pra cá, a coxinha ganhou versões com diferentes recheios, massas e tamanhos, mas o clássico com frango desfiado e catupiry continua sendo o campeão de pedidos.

Mais do que um simples salgado, a coxinha representa também o empreendedorismo brasileiro. Milhares de famílias sustentam seus negócios vendendo o quitute em feiras, quiosques e aplicativos de entrega. É comida de rua, é comida afetiva, é Brasil na ponta dos dedos.

E para quem quer aproveitar a data em casa, nada melhor do que colocar a mão na massa e preparar a própria coxinha. Abaixo, você confere uma receita prática e deliciosa.

Receita prática de coxinha de frango

Ingredientes para a massa:

4 xícaras de água

2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

2 tabletes de caldo de galinha

3 xícaras de farinha de trigo

1 pitada de sal

Para o recheio:

2 peitos de frango cozidos e desfiados

1/2 cebola picada

2 dentes de alho amassados

2 colheres (sopa) de óleo

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto

Requeijão cremoso (opcional)

Para empanar e fritar:

2 ovos batidos

Farinha de rosca

Óleo para fritura

Modo de preparo:

Prepare o recheio:

Refogue a cebola e o alho no óleo. Acrescente o frango desfiado, tempere com sal, pimenta e cheiro-verde. Se quiser, misture com um pouco de requeijão para um toque cremoso. Reserve.

Faça a massa:

Em uma panela grande, aqueça a água com o caldo de galinha, manteiga e sal. Quando ferver, adicione a farinha de trigo de uma só vez e mexa vigorosamente até a massa desgrudar da panela. Deixe esfriar um pouco e sove até ficar lisa.

Modele as coxinhas:

Pegue pequenas porções de massa, abra na palma da mão, recheie com o frango e molde em formato de gota.

Empane:

Passe as coxinhas nos ovos batidos e depois na farinha de rosca.

Frite:

Aqueça o óleo e frite as coxinhas até que fiquem douradas. Escorra em papel-toalha e sirva quentinha!