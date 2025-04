TV Globo lança reality culinário 'Chef de Alto Nível', com apresentação de Ana Maria Braga

A TV Globo vai lançar um novo reality show culinário intitulado “Chef de Alto Nível”, com apresentação de Ana Maria Braga e apoio dos chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto. O programa contará com 24 participantes, de chefs profissionais, chefs da internet e chefs amadores. A atração é uma versão brasileira do reality americano Next Level Chef, produzido e apresentado por Gordon Ramsay.

A estrutura física do programa será com cozinhas em formato vertical, inspirado em um conceito de fora do país que foi adaptado pela emissora. A previsão é que ele vá ao ar após a final do BBB 25, no fim de abril, e o reality apresentado por Ana Clara, 'Estrela da Casa', tenha a segunda temporada lançada em agosto, com novidades incluídas nesta nova edição.

Na tarde desta quarta-feira, a TV Globo recebeu um grupo de jornalistas de todo o País para revelar as novidades preparadas para comemorar os 60 anos da emissora, e o Grupo Liberal marcou presença. A apresentadora Ana Clara deu alguns detalhes do que vem por aí:

"Eles vão ser colocados à prova. Vai ter três andares de cozinha. Espaços distintos com utensílios distintos", revelou a apresentadora do 'Estrela da Casa'.