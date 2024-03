Matando a saudade? Meia ex-Remo toma açaí com peixe em Portugal

Diretamente de Portugal, o ex-jogador do Clube do Remo, o meia Pablo Roberto, que atuou no Leão nos anos de 2022 e 2023, causou alvoroço na internet entre a torcida azulina ao postar, no Instagram, uma foto momentos antes de degustar um dos principais pratos típicos do Pará, o famoso peixe frito com açaí. O atleta esteve em um restaurante especializado em comida regional do Norte do Brasil na cidade de Lisboa, capital portuguesa.

Pablo Robertou matou a saudade de um açaí com peixe (reprodução)

Atualmente no Casa Pia-POR, que ocupa a 11ª posição no campeonato português, o jogador contabiliza números interessantes e é titular com frequência. Na temporada 2023/2024, Pablo atuou em 26 gols, marcou quatro e fez quatro assistências. Na próxima rodada, o Casa Pia encara o Benfica-POR e o meia deve ser titular novamente.

PELO LEÃO

Quando atuou no time remista, Pablo Roberto foi um dos principais jogadores. Ao todo, o atleta participou de 32 jogos e marcou um gol.