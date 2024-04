VÍDEO: Mais caro no 1º trimestre, açaí pesa no bolso de consumidores e vendedores

Em Belém, os primeiros meses do ano são sempre marcados pelas fortes chuvas e o aumento do preço de um dos produtos mais consumidos pelos paraenses: o açaí. Os dados da nova pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) mostram que, em março de 2024, o preço médio do litro do açaí voltou a ficar mais caro. O levantamento aponta que o produto apresentou um aumento de 73,51% em março deste ano, na comparação com dezembro de 2023.

Mas, o aumento não tem afetado apenas a rotina alimentar dos paraenses, os produtores e vendedores também sofrem com a alta do preço e com a dificuldade de encontrar a matéria-prima. Lays Sampaio é proprietária de um ponto de açaí localizado na Feira de 25 e revela que, com o valor alto da matéria-prima, muitos colegas de profissão estão de portas fechadas. “Isso atrapalha muito o nosso trabalho. Não temos nem capital para investir no negócio”, diz a empreendedora.

“Nós vamos trabalhando como podemos. Procuramos não aumentar muito, para o cliente não fugir da gente. E tentando sempre manter a qualidade”, pontua.

O litro do açaí do tipo médio é o mais popular entre os consumidores. O produto, comercializado nos pontos de vendas e supermercados da capital, em janeiro de 2024, podia ser encontrado custando, em média, R$ 21,77. No mês passado, março, uma nova alta de preço foi registrada e o fruto passou a ser comercializado pelo valor médio de R$ 34,39. Em 2023, no mês de março, na pesquisa feito pelo Dieese, o açaí tipo médio custava R$ 25,89.

O açaí do tipo grosso também é o "queridinho" de muitos belenenses e normalmente costuma ser a opção mais cara, mas também sofreu com o aumento do começo de ano. Em dezembro, o açaí desse tipo podia ser encontrado por R$ 30, em média. Já em março deste ano, foi comercializado pelo valor médio de R$ 48,76. Enquanto em março de 2023, era possível encontrar por R$ 37,20.

Levantamento do Dieese aponta que o produto apresentou um aumento de 73,51% em março deste ano, na comparação com dezembro de 2023. (Ivan Duarte / O Liberal)

As pesquisas do Dieese mostram que, os preços do litro desse tipo de açaí, no balanço comparativo do primeiro trimestre - considerando o período de dezembro de 2023 a março de 2024 - deste ano também subiu de forma brusca, registrando um aumento de 62,37%. Nos pontos de venda e supermercados, na pesquisa, o produto foi encontrado custando em média R$ 48, o litro.

O açaí médio sempre é o mais procurado, ela afirma, e diz que nesse momento o grosso raramente é procurado. “O açaí do grosso o cliente não sabe nem o que é, porque o valor fica irreal”, diz Lays.

Lays Sampaio é proprietária de um ponto de venda de açaí, em Belém (Ivan Duarte / O Liberal)

Valores e variações de preço

Açaí médio/Litro

Mar/24: R$ 34,39

Fev/24: R$ 26,48

Jan/24: R$ 21,77

Dez/24: R$ 19,82

Mar/24: R$ 25,89

Variação

Mensal: 29,87%

Trimestre: 73,51%

12 meses: 32,83%

Açaí grosso/Litro

Mar/24: R$ 48,76

Fev/24: R$ 40,18

Jan/24: R$ 32,46

Dez/24: R$ 30,03

Mar/24: R$ 37,20

Variação

Mensal: 21,35%

Trimestre: 62,37%

12 meses: 31,08%

Fonte: Dieese/Pa

Consumidores procuram alternativas para manter o fruto diariamente na mesa

O açaí é um dos principais alimentos na mesa do paraense (Ivan Duarte / O Liberal)

Apaixonada por açaí, Giulliana Costa, de 41 anos, fala que há um bom tempo reduziu o consumo do açaí na alimentação. “A gente tem comprado esporadicamente, uma vez por semana, às vezes a cada dez dias, mas não com a mesma regularidade. Eu comia quase todo dia”, diz a advogada.

“O que eu mais gosto é o médio e é justamente esse que está pesando o meu orçamento”, ela explica.

Na casa da administradora Mirly Lima, de 33 anos, o açaí também é consumido com bastante frequência. Mas, com a alta do preço, ficou difícil manter o fruto na rotina. “Tivemos que diminuir um pouco a frequência, porque está dando, em média, R$ 54 ou R$ 52 com a tapioca. Tá bem pesado”, relatou.

“Agora a gente só consegue tomar duas ou três vezes na semana, no máximo. E às vezes a minha mãe consegue trazer do interior, que fica mais em conta”, finaliza.

Entre as ‘alternativas’ de conseguir manter o consumo diário do açaí, um dos principais meios dos consumidores é a pesquisa de preço. Mirly também diz que além de reduzir a frequência, procura sempre pelo menor preço. “Vou nos lugares que sei que posso confiar e vou pesquisando o preço, para ver qual o melhor lugar para comprar. Assim dá para fazer um equilíbrio”, explica.

A prática também é rotina para Giulliana, que além do preço elevado, ela relata a dificuldade de achar pontos de venda abertos: “Vou procurando o melhor preço e os locais mais confiáveis. Dependendo do horário, já não tem mais. Por exemplo, aqui do lado, antes de 13h já tinha acabado o açaí. Lá perto de onde eu moro tem um ponto e, meio-dia, já tinha acabado. Enquanto outro, na mesma rua onde eu moro, simplesmente nem abriu”.