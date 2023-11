Quem é Márcia em Elas por Elas? Saiba tudo sobre a personagem de Mary Sheila

Na trama das 6, Márcia terá um papel crucial em uma família que está se recuperando de um trauma. Tony (Richard Abelha) e Vic (Bia Santana) sempre consideraram Renée (Maria Clara Spinelli) como mãe, após a moça se casar com o pai deles e criar os dois como filhos.

Renée, que permaneceu ao lado dos jovens após Wagner (César Mello) desaparecer sem dar explicações à esposa e aos filhos, tornou-se uma figura essencial nesse processo de reconstrução. No entanto, a chegada de Márcia pode reabrir algumas feridas antigas, trazendo desafios inesperados para a família que, aos poucos, busca restabelecer sua vida.

Quem é Márcia em Elas por Elas?

Márcia é a mãe biológica de Tony e Vic; ex-esposa do Wagner que largou a família quando os filhos ainda eram pequenos. Agora, aos poucos, ela tentará se reaproximar dos jovens. E, nessa missão, Márcia vai contar com a ajuda da professora Eugênia (Sarito Rodrigues). Primeiro, ela tenta fazer amizade com Vic. Para isso, usa um nome falso de Susana.

Sem suspeitar de nada, Vic começa uma amizade com a mulher, que investiga sobre Wagner e Renée. Ao que parece, ela não vai perdoar a mãe, o que também se reflete em Tony, que não consegue suportar o fato de ter sido abandonado.