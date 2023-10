Aos 60 anos, Xuxa entra na lista das mais sexys do mundo

Xuxa Meneghel entrou na lista das 100 mulheres mais sexys dos mundo. A apresentadora ocupa a 22ª colocação, ficando à frente de outras musas como Lívia Andrade, Grazi Massafera e Gisele Bündchen.

Xuxa aparece na tradicional lista das mais sexys mantida viva por fãs, órfãos da eleição que durante anos foi promovida pela extinta revista "Vip", que existiu até 2018. Nos últimos anos, Iza, Paolla Oliveira e Anitta estiveram no topo da lista. Os nomes estão sendo divulgados pelo perfil Clube da Vip, no Instagram, e a mais sexy do ano será anunciada nos próximos dias.

Em 2022, Xuxa Meneghel também estava presente na lista, ocupando a 33ª colocação entre as mais sexys do mundo. "Falar a palavra sucesso junto com o nome Xuxa é tão habitual como respirar. A rainha teve um ano e tanto! Sessentou, teve uma serie documental polêmica sobre sua vida e carreira, teve show em cruzeiro exibido ao vivo no Multishow, capas e capas de revista. Nada diferente na vida de um dos maiores ícones de nossa vida", diz o texto que anunciou Xuxa na lista deste ano.