Show do Iron Maiden em Belém completa 13 anos e fãs relembram emoção que viveram no Cidade Folia

Enquanto a maioria dos brasileiros aproveitava o Dia da Mentira em 1º de abril de 2011 para pregar peças, Belém testemunhava um momento que desafiaria a própria lógica das brincadeiras de abril. A banda Iron Maiden, que há décadas embala os fãs de heavy metal ao redor do mundo, aterrissava na capital paraense para o show da turnê "The Final Frontier World Tour 2011", no Cidade Folia. O espetáculo, marcado como o primeiro e único da banda inglesa na cidade, completa 13 anos nesta segunda-feira (1º) e ainda reverbera na memória e no coração dos fãs paraenses.

Renan Mello, 28, assessor de investimentos na época com apenas 15 anos, recorda vividamente a emoção que tomou conta dele quando soube que seus ídolos estavam chegando à sua cidade natal. "Eu nunca imaginei que iria viver essa experiência do show aqui em Belém, porque eu sempre via show deles em São Paulo, Rio, Curitiba, no máximo no Nordeste. Quando chegou a minha voz, foi como encontrar um ídolo de futebol de infância na adolescência, uma sensação indescritível de realização", declarou.

A admiração pela banca inglesa começou na infância, quando seu primo mais velho, Breno, introduziu ao som do grupo. Desde então, a música do Iron Maiden tornou-se trilha sonora constante em sua vida, passando de CDs compartilhados pelo primo a arquivos MP3. Quando show foi anunciado, Renan adquiriu seu ingresso com antecedência. "Eu lembro que comprei bem antes, logo que saiu, porque estava muito ansioso para ele", compartilhou. Até hoje, Renan guarda o ingresso do show e uma munhequeira como recordação da apresentação da banda em Belém.

Até hoje, Renan guarda o ingresso do show e uma munhequeira como recordação da apresentação da banda em Belém (Divulgação)

Um dos momentos mais marcantes para Renan foi ter testemunhado o espetáculo visual e sonoro que é característico dos shows do grupo. "Eu lembro de ficar impressionado com a voz dele ao vivo, porque ele sai fazendo várias performances correndo e, a voz dele é perfeita", descreve Renan sobre Bruce Dickinson, o vocalista da banda.

Breno se juntou a uma 'caravana' de amigos para ir ao show (Arquivo pessoal)

Breno Peck, 41, primo de Renan e analista do Tribunal de Justiça do Pará na época, lembra-se da atmosfera vibrante do evento. "O mais marcante foi a sensação de ter ido a um show 'de verdade' pela primeira vez", declarou.

O analista destacou a importância do Iron Maiden na cultura musical da geração que cresceu nos anos 80, 90 e 2000, enfatizando como a banda influenciou não apenas sua própria vida, mas também a de muitos outros. "Fizemos amigos por causa do Iron Maiden, aprendemos a tocar instrumentos musicais, formamos bandas, nos apresentamos em público, inspirados por eles", revelou, que se juntou a uma 'caravana' de amigos para ir ao show.

Rubens Leão foi com a irmã Jéssica e o amigo Leandro ao show do Iron Maiden em Belém (Arquivo pessoal)

Rubens Leão, na época com 17 anos, relembrou os desafios enfrentados para garantir seu lugar no show, incluindo vivenciar uma chuva torrencial. Ele foi com a irmã Jéssica e o amigo Leandro. Apesar das adversidades, a experiência de ver o Iron Maiden ao vivo superou todas as expectativas do advogado de 29 anos.

"Treze depois, tenho vontade, sim, de reviver o show. Para a gente que mora em Belém, que não é um grande centro de atração desse nível, é quase que uma oportunidade única na vida. Então se eu pudesse iria de novo, só não pegaria tanta chuva, se possível tivesse feito um dia de sol, aquele dia seria melhor", acrescentou.