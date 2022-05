Casal Hadballa e Eliza some da casa do 'Power Couple' e web fala em desclassificação

Os telespectadores do "Power Couple Brasil" sentiram a falta do casal Hadson Nery, o Hadballa, e Eliza na Mansão Couple, locação do reality que reúne casais famosos em disputa por um prêmio milionário. Segundo os fãs do programa, que acompanham em tempo real pelo aplicativo da Record, eles não se encontram na casa. A especulação de que os dois teriam sido expulsos do reality começou a circular nas redes sociais na manhã desta terça-feira (10).

A confusão teria começado quando Hadson soube que o casal Matheus e Brenda Paixão havia ganhado a chance de refazer a Prova das Mulheres. Revoltado, ele começou a dizer que a dupla estava sendo favorecida pela produção do programa.

Após o burburinho sobre a possível desclassificação de Hadson e Eliza tomar as redes, a produção cortou as imagens câmeras internas e deixou disponível apenas o ângulo externo da casa, onde não tinha nenhum confinado.

Segundo colunista, a assessoria de Hadson esclareceu que a família do participante foi acionada pela produção, sendo informada que o casal passa, no momento, por atendimento psicológico, ou seja, que, até o momento eles não teriam sido expulsos.