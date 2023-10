A Fazenda 15: Rachel Sheherazade é expulsa do reality show; saiba o motivo; vídeo

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa do programa A Fazenda 15, na tarde desta quinta-feira (19), após uma dinâmica do jogo envolvendo ela e a influenciadora Jenny Miranda. As duas tiveram uma série de discussões e, em um dos momentos, Sheherazade colocou a mão no rosto da colega de confinamento, o que foi interpretado como agressão.

Em comunicado aos peões, a emissora informou que a participante teria ferido as regras de conduta do programa, ocasionando na expulsão. Assista ao vídeo!

“Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. Com isso, a Eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet”, disse.

Na manhã desta quinta-feira, após o ocorrido, as duas peoas foram chamadas pela produção do programa. Logo em seguida, conversando com Lucas Souza e André Gonçalves sobre o ocorrido, a jornalista se defendeu e afirmou que não cometeu nenhuma agressão.

“Eu tive que botar a mão na cara dela [Jenny], mas ela não esperava. Fiz isso [simulando um empurrão]”, falou Sheherazade.

O episódio envolvendo Sheherazade e Jenny Miranda será exibido ao público da A Fazenda na edição de hoje do reality.