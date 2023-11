Corpo de fã que morreu em show de Taylor Swift chega ao MS; mãe agradece doações

O corpo de Ana Clara Benevides chegou a Campo Grande (MS) no início da tarde desta segunda-feira (20). A jovem de 23 anos faleceu após passar mal no primeiro show de Taylor Swift no Brasil, na noite da última sexta-feira (17), no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O velório acontecerá ainda hoje na Câmara Municipal de Sonora, localizada a 361 km da capital, e o sepultamento está programado para esta terça-feira (21) em Pedro Gomes, também no interior.

O traslado do corpo de Ana Clara foi viabilizado por meio de uma vaquinha online organizada por fãs de Taylor Swift, que conseguiram arrecadar aproximadamente R$ 30 mil. Emocionada, Adriana Benevides, mãe de Ana Clara, gravou um vídeo agradecendo pela ajuda dos fãs. Familiares também contribuíram com as doações.

“Graças a Deus, agora de manhã a gente conseguiu o valor que dá para fazer tudo o que a gente queria. Graças a Deus, foi muita gente que doou”, disse ela, que precisou ser hospitalizada após a morte da filha. "Depois eu volto aqui para fazer prestação de contas para vocês", afirmou, chorando.