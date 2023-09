Entenda o quadro de saúde do cantor Anderson, do Molejo, internado com embolia pulmonar

O vocalista do Grupo Molejo, Anderson Leonardo, foi internado para tratar uma embolia pulmonar. Ele foi hospitalizado no último domingo (10) com sintomas de pneumonia, passou por exames e recebeu o diagnóstico. O caso do artista é considerado estável.

VEJA MAIS

Anderson, que já fazia tratamento contra um câncer nos testículos, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (11) para informar os fãs sobre o novo diagnóstico. “Mais uma vez, contamos com as orações e apoio dos amigos, fãs e contratantes”, escreveu no comunicado.

Saiba o que é embolia pulmonar

A embolia pulmonar ocorre quando há formação de um coágulo que sobe para o pulmão do paciente. Entre um dos fatores para a formação de “trombos”, está o câncer ou quando os coágulos se formam na perna, e, acabam indo parar no pulmão.

Conheça os sintomas

A falta de ar, dificuldade em respirar, dores no tórax são alguns dos principais sintomas. Ao desconfiar do que estiver sentindo, é importante buscar atenção médica.

Tratamento

A embolia pulmonar pode ser tratada com medicamentos anticoagulantes, que atuam diretamente na dissolução do coágulo. Em casos mais graves, pode ser necessária uma cirurgia para intervir no caso.