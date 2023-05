Anderson Leonardo, do Molejo, volta a tratar câncer que foi para os testículos e revela olhar de fã

Em entrevista ao podcast Rocinha Cast, Anderson Leonardo vocalista do grupo Molejo, revelou que retomará o seu tratamento contra câncer. "Estou me preparando para uma nova fase. Você fica muito triste, porque pega a parte genital do homem”, disse.

Em janeiro, o cantor havia anunciado a cura do câncer inguinal, na região da virilha. A doença surgiu em outubro do ano passado. Ele explicou que um inchaço na região íntima e desconforto, foram um alerta para ele, já que agora o câncer atingiu os testículos: "Quando vi que estava voltando a inchar, agora vi que estava inchando em outra região, o popular saco. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado."

Anderson Leonardo ainda lembrou do desconforto que sentiu quando um fã falou do volume do inchaço na região da virilha e questionou se era ereção. "Esses dias eu fui tocar e vi que um casal ficou me olhando assim. Eu queria entrar num buraco. O casal saiu, senti que foi comentado, sabe? Eu ficava tentando puxar a camisa. Mas agora estou usando uma camisa mais longa. Comecei a ficar preocupado com isso. Cheguei no camarim e comecei a chorar. É f*da para mim”, relembra.

Agora, o artista se prepara para iniciar um novo tratamento. "Estou me preparando para uma nova fase, mas estou legal. O meu câncer é um câncer raro, que eu já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas já conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso", contou.

Anderson explica qual será o seu tratamento terá o auxílio de quimioterapia, mas não terá radioterapia: "A gente vai fazer uma punção”. Além disso, ela destaca, que essa luta pela reestabelecimento da sua saúde, tem servido de inspiração.

"Tem dia que tu fica bagaçado. Por exemplo, eu vou para a academia e não faço o treino que eu poderia estar fazendo, mas para mim é melhor eu me ocupar, tocar, fazer música, ir para a academia, do que ficar parado”, finaliza.