Anderson, vocalista do grupo Molejo, comemora fim do tratamento contra o câncer: 'Graças a Deus'

O cantor Anderson Leonardo, de 50 anos, aproveitou a participação no programa "Encontro com Patrícia Poeta" desta quinta-feira (19) para anunciar que finalizou o tratamento e está curado contra o câncer. O vocalista do grupo Molejo foi diagnosticado com câncer inguinal em outubro do ano passado.

Ao lado de Patrícia Poeta, o artista disse que, pouco antes de começar o tratamento, ele já estava ansioso e, por isso, não faltou nenhuma ida ao hospital. Anderson comemorou a novidade e agradeceu aos fãs e aos colegas de banda pelo apoio.

"Terminei meu tratamento. Graças a Deus me curei, com a força desses rapazes. Conversei com o doutor, ele me deixou trabalhar, lógico que com moderação. O bom é que eu tenho uma atividade física, que eu sempre faço e isso me ajudou muito. Essa alegria [do público] também ajuda”, agradeceu Anderson.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)