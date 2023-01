Copinha 2023: técnico do Goiás se emociona e dedica vitória à mãe, que luta contra o câncer; vídeo

O técnico do Goiás na Copa São Paulo de Futebol Júnior deu um depoimento emocionante neste sábado (14), após a vitória do Esmeraldino sobre o Fluminense por 2 a 1, pela terceira fase do torneio. Chorando bastante, o treinador revelou que a mãe está com câncer e agradeceu a dedicação da esposa, do filho e da irmã neste momento difícil.

Com a vitória sobre o Fluminense, o Goiás está classificado para as oitavas de final da Copinha. O técnico Mário Henrique e seus comandados vão enfrentar o vencedor do confronto entre Novorizontino e Coritiba.