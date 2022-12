Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, recebe notícia de cura do câncer durante voo; vídeo

O cantor Anderson Leonardo, do grupo de pagode Molejo, foi surpreendido durante um voo pela comissária de bordo. A profissional repassou a notícia que o artista está curado de um câncer. A cena foi gravada e postada nesta sexta-feira (16), nas redes sociais oficiais da banda.

A novidade foi vibrada pelos demais passageiros. "Neste voo informamos que o senhor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, encontra-se a bordo e todos estamos muito felizes pela sua cura do câncer. 'Assim tá bom demais!'", brincou, citando uma música do grupo de pagode. Veja!

O artista estava em tratamento contra um tumor descoberto em outubro. "Deus é fiel em tudo o que faz. Saúde, saúde, saúde e vida longa!", celebrou o grupo, na legenda da publicação.