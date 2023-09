Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo é internado no Rio para tratar pneumonia

Vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, está internado no Rio de Janeiro para tratar uma pneumonia. O comunicado oficial foi publicado nas redes sociais do grupo de pagode. No texto, há um pedido para os fãs mandarem boas energias.

"O vocalista Anderson Leonardo encontra-se hospitalizado em decorrência de uma pneumonia. Contamos com as orações de todos os amigos e fãs, e esperamos que muito em breve ele esteja de volta aos palcos levando a sua alegria contagiante", diz a nota.

Anderson também está tratando desde maio um câncer próximo à virilha, na região chamada inguinal. Ele foi diagnosticado com a doença em outubro do ano passado, em dezembro viu o câncer entrar em remissão, mas cinco meses depois precisou retomar os procedimentos médicos. A agenda de shows do grupo está mantida com os outros cinco integrantes.

