Sem previsão de alta, Anderson Leonardo, do Molejo, recebe visita dos companheiros de banda

O cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, recebeu a visita dos companheiros da banda no hospital, neste sábado (16). Sem previsão de alta, o artista há uma semana no hospital. Ele foi internado no último domingo (10), após ser diagnosticado com embolia pulmonar.

Anderson Leonardo está enfrentando um tratamento contra um câncer raro na região da virilha.

"Ansioso para estar nos palcos junto do seu público, com seu alto astral e alegria!!", veio a legenda da foto publicada no perfil do Molejo no Instagram.

O último comunicado, publicado no dia 14 de setembro nas redes sociais do grupo, afirma que o quadrodo cantorestá estável e que ele já deixou o CTI (Centro de Terapia Intensiva). No quarto, a banda e Anderson reforçam o pedido de oração aos fãs e amigos.

Em janeiro deste ano, o cantor contou que o tumor havia sumido e comemorava nas redes sociais. Ele se tratava desde 2022. Porém, em maio deste ano, durante entrevista ao podcast Rocinha Cast, Anderson informou que havia retomado o tratamento contra um câncer.

"Você fica muito triste, porque pega na parte genital do homem. Estou me preparando para uma nova fase [do tratamento], mas estou legal. Eu vi que estava voltando a inchar, mas agora está inchando em outra região, nos testículos [...] Eu vou lutar até o final", escreveu ele na época.