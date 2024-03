Anderson Leonardo, do Molejo, faz procedimento para aliviar dor; saiba estado de saúde

O vocalista do Grupo Molejo, Anderson Leonardo, realizou um procedimento para tratar as dores que tem enfrentado. O cantor está em tratamento contra um câncer na região inguinal, conhecida popularmente como virilha.

Anderson Leonardo está internado desde o dia 27 de fevereiro.

O artista passou, na última quarta-feira (13), por um procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor. Agora, ele aguarda avaliação da equipe médica para saber quando terá alta, como foi informado pela assessoria do artista.

Anderson está no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele está dando continuidade ao tratamento de imunoterapia e ao uso de medicações para controlar as dores.

Ele foi diagnosticado com câncer em outubro de 2022, dois meses depois, o artista chegou a anunciar que estava curado. Porém, em maio de 2023, ele contou que teve que retomar o tratamento.