Nosso Tom e Anderson, do Molejo, tinham relação de amizade; grupos cantaram juntos em Belém

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu nesta sexta-feira (26/04), aos 51 anos. Um dos nomes mais famosos do pagode nos anos 1990, o artista estava internado desde o dia 24 de março e lutava contra um câncer inguinal, na região da virilha, desde outubro de 2022. Em 2023, o cantor realizou seu último show em Belém, no aniversário do projeto "Pagode de Mesa" do grupo paraense Nosso Tom.

Em entrevista exclusiva ao O Liberal, Júlio Cezar, integrante do Nosso Tom, contou como era a relação com o Molejo: "A gente conhece o Molejo há muito tempo. A gente ouviu muitos shows do Molejo aqui, mas em 2022 a gente teve uma relação mais estreitada porque as nossas músicas saíam pela Molejo Records, que era uma gravadora que o Molejo tinha". O vocalista conta ainda que o relacionamento entre os grupos era de admiração. "Era uma relação de muito respeito, cara, muito carinho mesmo, assim, o Anderson sempre foi um cara muito respeitoso", disse Júlio.

Com a aproximação entre os grupos, o Nosso Tom recebeu ainda em 2022 o convite para participar do DVD ‘Paparico do Molejo', gravado em fevereiro de 2023 em Niterói, no Rio de Janeiro. No entanto, no dia da filmagem, o grupo paraense enfrentou uma tempestade, adiaram a colaboração e, no final, acabaram não conseguindo participar, pois mais não estavam mais na cidade carioca.

Meses depois, O Nosso Tom trouxe o Molejo para participar da comemoração dos 2 anos do "Pagode de Mesa", que ocorreu em 25 de agosto na Assembleia Paraense, em Belém.

Tristeza para o pagode

Em termos de contribuição para a música brasileira, Júlio entende que Anderson foi uma das maiores personalidades do pagode, e que perderam um grande nome do país. "Fica a tristeza. Muito jovem, [tinha] 51 anos. Acho que tinha muito a contribuir ainda. E vão ficar as boas lembranças, principalmente da generosidade.", finalizou o cantor.