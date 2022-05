Ex-padre vira ator pornô gay e confessa 'experiência libertadora'

Um idoso norte-americano de 88 anos vem causando controvérsias na Igreja Católica por contar sobre a sua vida e como está vivendo agora. Norm Self, entrou no sacerdócio aos 18 anos, mas abandonou a vida religiosa alguns anos depois e foi casado com uma mulher durante 28 anos.

Pode parecer uma vida normal, certo? Mas a vida ainda estava incompleta para o Norman. Ele diz que tudo mudou em 1997, quando já tinha mais de 60 anos e passou a se sentir atraído por homens que circulavam em uma universidade em que ele trabalhava como ministro religioso. Desde então, ele se assumiu homossexual.

Hoje, o idoso é ator de filmes pornográficos gays. O primeiro longa foi feito em 2017. Em entrevista para o documentário "OAPS On The Game: The Sex Business", ele conta que se sentiu realizado com a nova profissão. "É quase como fazer uma festa", celebrou. Ele diz que gostaria que as visões negativas fossem substituídas por uma mensagem que diz que as pessoas têm o direito de desfrutar de "alegria erótica".

O ex-padre também ministra sessões com dicas para melhorar a vida sexual. Ele cobra entre US$ 75 e US$ 375, cerca de R$ 359 e R$ 1.700, respectivamente, por sessão e estudou durante três anos o Tantra, uma antiga prática hindu que promove intimidade mais profunda usando respiração e toque.

"Nós vamos fazer sexo de qualquer maneira. Então, por que não fazer disso uma experiência libertadora e de união, em vez de escondê-la nas sombras?", questionou Self.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)