Padre se recusa a ‘dar benção’ após ver que cães são pajens em casamento

Um padre se recusou a dar a bênção em um casamento e criticou os noivos após ver que os pajens do casal eram dois cães. Antônio Eliwelton da Silva e Brenda Jamille escolheram os pets “Scooby” e “Pipoca” para carregarem as alianças até o altar, mas a atitude desagradou o sacerdote e a situação foi muito criticada na web. Entenda.

VEJA MAIS

Antônio e Brenda são balconistas e também protetores de animais. Eles escolheram os cães para pajens do casamento, que aconteceu no último sábado (14), no Ceará, devido à relação de carinho que possuem com os pets: Pipoca foi resgatada cega e Scooby foi socorrido de um atropelamento, ambos foram cuidados com amor pelos noivos.

No entanto, para a surpresa do casal e de todos os convidados no dia do casório, o padre se negou a dar a bênção final por não concordar com a entrada dos cãezinhos na igreja. Ao ver os animais entrando com as alianças, o padre repreende a atitude: "Isso é o cúmulo", diz ele.

Segundo o noivo, a atitude deixou todos muito constrangidos. Ele também destaca que a entrada dos cães havia sido combinada no dia anterior ao do casamento e que pagaram R$ 310 como taxa de matrimônio. “A bênção final, a parte mais esperada do casamento não aconteceu, pois ele saiu do local logo depois da gente assinar os papéis. Aí ficamos lá constrangidos”, informa Antônio.

VEJA MAIS

O casal é proprietário há quase quatro anos do Instituto Lilica, uma instituição que cuida de 130 cachorros e 40 gatos. Scooby e Pipoca, que levaram as alianças no dia do casamento, receberam cuidados da instituição.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)