VÍDEO: Andressa Urach tenta sensualizar com língua de cobra e baba para os seguidores

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach continua compartilhando sua recuperação após a bifurcação da língua. Nesta segunda-feira (05/08), ela publicou um vídeo nas redes sociais, exibindo o resultado do procedimento. No vídeo, Urach movimentou a língua bifurcada e interagiu com seus seguidores, chegando inclusive a babar enquanto sensualiza.

Veja o vídeo:

“7 dias após bifurcação da língua! Ainda dói, mas a dor é menor. Já desinchou, consigo me alimentar melhor! E hoje é dia de tirar os pontos”, escreveu ela, explicando que optou pela cirurgia para aumentar o prazer durante o sexo.

Entenda o procedimento

Urach passou pela cirurgia para bifurcar a língua no dia 29 de julho. Desde então, ela tem relatado suas dificuldades no período de recuperação. A bifurcação da língua envolve a divisão do órgão em duas partes, conferindo uma aparência semelhante à língua de cobras ou lagartos.

Durante o período pós-cirúrgico, Urach relatou dificuldades para se alimentar. “Dói bastante para engolir, é bem difícil, estou tomando sopa batida no liquidificador para me alimentar”, desabafou ela em suas redes sociais.

Os cuidados pós-cirurgia são essenciais para evitar infecções e garantir uma boa cicatrização. Embora o procedimento seja reversível, a cirurgia para reconectar as partes separadas da língua é complexa e exige uma sutura minuciosa.