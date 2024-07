Andressa Urach desabafa e fala sobre dificuldades para comer após cirurgia que dividiu sua língua

Andressa Urach admitiu para seus seguidores nas redes sociais que está enfrentando problemas durante sua recuperação da cirurgia de bifurcação na língua que realizou recentemente. O objetivo, segundo a musa, era ficar com uma ‘língua de cobra’ e ter e proporcionar mais prazer durante o sexo oral.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela vem mostrando o processo de cicatrização do procedimento e como sua língua está se comportando durante a recuperação.

"Dois dias pós-bifurcação. Estou salivando muito, tenho duas ínguas no pescoço. Não consigo falar, e a língua está muito inchada, quase não cabe dentro da boca", descreveu a atriz pornô na legenda do post no Instagram.

Ainda no texto adicionado à publicação, Andressa afirmou que sente muita dor e enfrenta problemas para ingerir alimentos.

"Dói bastante! Para engolir, é bem difícil. Estou tomando sopa batida no liquidificado para me alimentar”. A publicação da ex-Fazenda ficou rapidamente lotada de comentários e com muitos criticando a decisão de bifurcação na língua.

“Admirava sua busca a santidade e gostava de ouvir suas experiências com Deus, agora é triste vê-la se igualando aos anjos das trevas”, comentou uma seguidora. “1⁰ aquela tattoo ridícula no abdômen e agora essa língua possuída”, declarou um usuário “Eu só me pergunto quando ela tiver cm 60/70 anos! Vai tá se deformando pra agradar os "Clientes”, É triste”, pontuou outra seguidora.