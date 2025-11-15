Capa Jornal Amazônia
Sônia Bridi recebe homenagem de aniversário dentro de ônibus em Belém

A repórter da TV Globo comemorou mais um ano de vida nesta sexta-feira (14)

Gabi Gutierrez
fonte

Durante a conferência do clima, Sônia completou maisu um ano de vida e foi parabenizada na volta para casa (Reprodução: Instagram | Fantástico)

A repórter Sônia Bridi, que está em Belém acompanhando a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) pela TV Globo, viveu um momento inesperado ao encerrar o dia de cobertura: ela ganhou parabéns de passageiros no ônibus que leva equipes e participantes da conferência.

Sônia seguia para o hotel com colegas quando um dos monitores do transporte interrompeu os avisos de rotina para anunciar a presença da aniversariante no veículo — convite que serviu para iniciar a comemoração. Os passageiros embarcaram na homenagem e cantaram parabéns para a jornalista.

DRDrQpDDPqw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">

Visivelmente surpresa, ela se levantou e agradeceu ao grupo. Nos últimos dias, Sônia tem mostrado nas redes sociais as demonstrações de carinho que vem recebendo dos paraenses durante sua estadia na capital.

 
 
