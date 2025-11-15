Sônia Bridi recebe homenagem de aniversário dentro de ônibus em Belém

A repórter Sônia Bridi, que está em Belém acompanhando a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) pela TV Globo, viveu um momento inesperado ao encerrar o dia de cobertura: ela ganhou parabéns de passageiros no ônibus que leva equipes e participantes da conferência.

Sônia seguia para o hotel com colegas quando um dos monitores do transporte interrompeu os avisos de rotina para anunciar a presença da aniversariante no veículo — convite que serviu para iniciar a comemoração. Os passageiros embarcaram na homenagem e cantaram parabéns para a jornalista.



Visivelmente surpresa, ela se levantou e agradeceu ao grupo. Nos últimos dias, Sônia tem mostrado nas redes sociais as demonstrações de carinho que vem recebendo dos paraenses durante sua estadia na capital.