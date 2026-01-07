Geladão Expresso Domingueira: veja como serão as linhas de ônibus para o aniversário de Belém
Serviço especial com ônibus climatizados vai operar das 14h às 2h, com saídas a cada 20 minutos
Para garantir transporte e facilitar o acesso do público à 5ª edição da Domingueira, evento que integra a programação oficial do aniversário de Belém, a Prefeitura de Belém vai disponibilizar, no próximo domingo (11), o serviço especial Geladão Expresso Domingueira. São quatro rotas especiais para atender diferentes regiões da cidade, com saídas a cada 20 minutos, no horário das 14h até 2h da manhã, acompanhando a programação do evento, realizado no Portal da Amazônia, na avenida Bernardo Sayão, entre os bairros do Jurunas e Cidade Velha, em Belém.
Os ônibus Geladão Expresso Domingueira são climatizados e foram planejados para oferecer mais conforto e segurança ao público que vai prestigiar a Domingueira.
Confira as linhas especiais do Geladão Expresso Domingueira
Linha Icoaraci – via Almirante Barroso
Ida
- Trav. do Cruzeiro
- Rua 02 de Dezembro
- Av. Dr. Lopo de Castro
- Rua 08 de Setembro
- Av. Augusto Montenegro
- Complexo do Entroncamento
- Av. Almirante Barroso
- Av. Gov. José Malcher
- Trav. Castelo Branco
- Av. Conselheiro Furtado
- Contorno na Praça Oswaldo Cruz
- Rua Cesário Alvim
- Av. Bernardo Sayão (retorno próximo à Rua Veiga Cabral).
Volta
- Av. Bernardo Sayão
- Rua dos Mundurucus
- Av. José Bonifácio
- Av. Almirante Barroso
- Complexo do Entroncamento
- Av. Augusto Montenegro
- Rua 02 de Dezembro
- Trav. do Cruzeiro
Linha Icoaraci – via Arthur Bernardes
Ida
- Rua L-01
- Rua 08 de Maio
- Trav. Berredos
- Rua Manoel Barata
- Av. Dr. Lopo de Castro
- Rua Padre Júlio Maria
- Trav. Soledade
- Rod. Arthur Bernardes
- Av. Pedro Álvares Cabral
- Av. Visconde de Souza Franco
- Av. Marechal Hermes
- Av. Boulevard Castilhos França
- Av. Portugal
- Av. 16 de Novembro
- Rua Cesário Alvim
- Av. Bernardo Sayão (retorno próximo à Rua Veiga Cabral).
Volta
- Av. Bernardo Sayão
- Rua dos Mundurucus
- Trav. Padre Eutíquio
- Rua Gama Abreu
- Av. Assis de Vasconcelos
- Rua Gaspar Viana
- Trav. Benjamin Constant
- Rua Municipalidade
- Trav. Djalma Dutra
- Av. Senador Lemos
- Trav. Cel. Luiz Bentes
- Rod. Arthur Bernardes
- Rua Manoel Barata
- Av. Dr. Lopo de Castro
- Rua Padre Júlio Maria
- Trav. Berredos
- Rua 08 de Maio
- Rua L-04
- Trav. 11
- Rua L-01.
Linha Centro – via João Paulo II
Ida
- Av. João Paulo II (B/C)
- Av. Ceará
- Av. Gov. José Malcher
- Av. Visconde de Souza Franco
- Av. Marechal Hermes
- Av. Boulevard Castilhos França
- Av. Portugal
- Rua Padre Champagnat
- Rua Dr. Assis
- Rua Arsenal
- Av. Bernardo Sayão.
Volta
- Rua dos Mundurucus
- Trav. Quintino Bocaiúva
- Av. Nazaré
- Av. Magalhães Barata
- Av. Almirante Barroso
- Trav. Lomas Valentinas
- Av. João Paulo II (C/B).
Linha Guamá/Jurunas – via Cremação
Ida
- Av. Perimetral
- Rua Augusto Corrêa
- Rua Barão de Igarapé-Miri
- Av. José Bonifácio
- Rua dos Pariquis
- Av. Alcindo Cacela
- Rua Fernando Guilhon
- Av. Bernardo Sayão (retorno na rotatória próxima à Rua Veiga Cabral)
Volta
- Av. Bernardo Sayão
- Rua Fernando Guilhon
- Trav. 9 de Janeiro
- Rua dos Mundurucus
- Trav. Castelo Branco
- Rua Silva Castro
- Av. José Bonifácio
- Rua Barão de Igarapé-Miri
- Rua Augusto Corrêa
- Av. Perimetral
Ainda segundo a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), todos os itinerários têm como ponto de chegada a avenida Bernardo Sayão, nas proximidades da área do evento, com percursos de ida e volta que incluem as principais avenidas e corredores de transporte, para garantir a integração entre bairros e o centro da cidade.
A iniciativa busca incentivar o uso do transporte coletivo durante as comemorações do aniversário de Belém, para reduzir o fluxo de veículos particulares e oferecer alternativa prática e acessível para quem deseja aproveitar a programação cultural com tranquilidade. A recomendação é que os usuários se programem com antecedência e fiquem atentos aos horários de saída das linhas especiais ao longo do dia e da madrugada.
