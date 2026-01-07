Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Geladão Expresso Domingueira: veja como serão as linhas de ônibus para o aniversário de Belém

Serviço especial com ônibus climatizados vai operar das 14h às 2h, com saídas a cada 20 minutos

Dilson Pimentel
fonte

No próximo domingo (11), a Prefeitura de Belém vai disponibilizar o serviço especial Geladão Expresso Domingueira (Foto: Divulgação | Segbel)

Para garantir transporte e facilitar o acesso do público à 5ª edição da Domingueira, evento que integra a programação oficial do aniversário de Belém, a Prefeitura de Belém vai disponibilizar, no próximo domingo (11), o serviço especial Geladão Expresso Domingueira. São quatro rotas especiais para atender diferentes regiões da cidade, com saídas a cada 20 minutos, no horário das 14h até 2h da manhã, acompanhando a programação do evento, realizado no Portal da Amazônia, na avenida Bernardo Sayão, entre os bairros do Jurunas e Cidade Velha, em Belém.

Os ônibus Geladão Expresso Domingueira são climatizados e foram planejados para oferecer mais conforto e segurança ao público que vai prestigiar a Domingueira.

Confira as linhas especiais do Geladão Expresso Domingueira

Linha Icoaraci – via Almirante Barroso

Ida

  • Trav. do Cruzeiro
  • Rua 02 de Dezembro
  • Av. Dr. Lopo de Castro
  • Rua 08 de Setembro
  • Av. Augusto Montenegro
  • Complexo do Entroncamento
  • Av. Almirante Barroso
  • Av. Gov. José Malcher
  • Trav. Castelo Branco
  • Av. Conselheiro Furtado
  • Contorno na Praça Oswaldo Cruz
  • Rua Cesário Alvim
  • Av. Bernardo Sayão (retorno próximo à Rua Veiga Cabral).

Volta

  • Av. Bernardo Sayão
  • Rua dos Mundurucus
  • Av. José Bonifácio
  • Av. Almirante Barroso
  • Complexo do Entroncamento
  • Av. Augusto Montenegro
  • Rua 02 de Dezembro
  • Trav. do Cruzeiro

Linha Icoaraci – via Arthur Bernardes

Ida

  • Rua L-01
  • Rua 08 de Maio
  • Trav. Berredos
  • Rua Manoel Barata
  • Av. Dr. Lopo de Castro
  • Rua Padre Júlio Maria
  • Trav. Soledade
  • Rod. Arthur Bernardes
  • Av. Pedro Álvares Cabral
  • Av. Visconde de Souza Franco
  • Av. Marechal Hermes
  • Av. Boulevard Castilhos França
  • Av. Portugal
  • Av. 16 de Novembro
  • Rua Cesário Alvim
  • Av. Bernardo Sayão (retorno próximo à Rua Veiga Cabral).

Volta

  • Av. Bernardo Sayão
  • Rua dos Mundurucus
  • Trav. Padre Eutíquio
  • Rua Gama Abreu
  • Av. Assis de Vasconcelos
  • Rua Gaspar Viana
  • Trav. Benjamin Constant
  • Rua Municipalidade
  • Trav. Djalma Dutra
  • Av. Senador Lemos
  • Trav. Cel. Luiz Bentes
  • Rod. Arthur Bernardes
  • Rua Manoel Barata
  • Av. Dr. Lopo de Castro
  • Rua Padre Júlio Maria
  • Trav. Berredos
  • Rua 08 de Maio
  • Rua L-04
  • Trav. 11
  • Rua L-01.

Linha Centro – via João Paulo II

Ida

  • Av. João Paulo II (B/C)
  • Av. Ceará
  • Av. Gov. José Malcher
  • Av. Visconde de Souza Franco
  • Av. Marechal Hermes
  • Av. Boulevard Castilhos França
  • Av. Portugal
  • Rua Padre Champagnat
  • Rua Dr. Assis
  • Rua Arsenal
  • Av. Bernardo Sayão.

Volta

  • Rua dos Mundurucus
  • Trav. Quintino Bocaiúva
  • Av. Nazaré
  • Av. Magalhães Barata
  • Av. Almirante Barroso
  • Trav. Lomas Valentinas
  • Av. João Paulo II (C/B).

Linha Guamá/Jurunas – via Cremação

Ida

  • Av. Perimetral
  • Rua Augusto Corrêa
  • Rua Barão de Igarapé-Miri
  • Av. José Bonifácio
  • Rua dos Pariquis
  • Av. Alcindo Cacela
  • Rua Fernando Guilhon
  • Av. Bernardo Sayão (retorno na rotatória próxima à Rua Veiga Cabral)

Volta

  • Av. Bernardo Sayão
  • Rua Fernando Guilhon
  • Trav. 9 de Janeiro
  • Rua dos Mundurucus
  • Trav. Castelo Branco
  • Rua Silva Castro
  • Av. José Bonifácio
  • Rua Barão de Igarapé-Miri
  • Rua Augusto Corrêa
  • Av. Perimetral

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), todos os itinerários têm como ponto de chegada a avenida Bernardo Sayão, nas proximidades da área do evento, com percursos de ida e volta que incluem as principais avenidas e corredores de transporte, para garantir a integração entre bairros e o centro da cidade.

A iniciativa busca incentivar o uso do transporte coletivo durante as comemorações do aniversário de Belém, para reduzir o fluxo de veículos particulares e oferecer alternativa prática e acessível para quem deseja aproveitar a programação cultural com tranquilidade. A recomendação é que os usuários se programem com antecedência e fiquem atentos aos horários de saída das linhas especiais ao longo do dia e da madrugada.

 

Belém
