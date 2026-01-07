Geladão Expresso Domingueira: veja como serão as linhas de ônibus para o aniversário de Belém

Para garantir transporte e facilitar o acesso do público à 5ª edição da Domingueira, evento que integra a programação oficial do aniversário de Belém, a Prefeitura de Belém vai disponibilizar, no próximo domingo (11), o serviço especial Geladão Expresso Domingueira. São quatro rotas especiais para atender diferentes regiões da cidade, com saídas a cada 20 minutos, no horário das 14h até 2h da manhã, acompanhando a programação do evento, realizado no Portal da Amazônia, na avenida Bernardo Sayão, entre os bairros do Jurunas e Cidade Velha, em Belém.

Os ônibus Geladão Expresso Domingueira são climatizados e foram planejados para oferecer mais conforto e segurança ao público que vai prestigiar a Domingueira.

Confira as linhas especiais do Geladão Expresso Domingueira

Linha Icoaraci – via Almirante Barroso

Ida

Trav. do Cruzeiro

Rua 02 de Dezembro

Av. Dr. Lopo de Castro

Rua 08 de Setembro

Av. Augusto Montenegro

Complexo do Entroncamento

Av. Almirante Barroso

Av. Gov. José Malcher

Trav. Castelo Branco

Av. Conselheiro Furtado

Contorno na Praça Oswaldo Cruz

Rua Cesário Alvim

Av. Bernardo Sayão (retorno próximo à Rua Veiga Cabral).

Volta

Av. Bernardo Sayão

Rua dos Mundurucus

Av. José Bonifácio

Av. Almirante Barroso

Complexo do Entroncamento

Av. Augusto Montenegro

Rua 02 de Dezembro

Trav. do Cruzeiro

Linha Icoaraci – via Arthur Bernardes

Ida

Rua L-01

Rua 08 de Maio

Trav. Berredos

Rua Manoel Barata

Av. Dr. Lopo de Castro

Rua Padre Júlio Maria

Trav. Soledade

Rod. Arthur Bernardes

Av. Pedro Álvares Cabral

Av. Visconde de Souza Franco

Av. Marechal Hermes

Av. Boulevard Castilhos França

Av. Portugal

Av. 16 de Novembro

Rua Cesário Alvim

Av. Bernardo Sayão (retorno próximo à Rua Veiga Cabral).

Volta

Av. Bernardo Sayão

Rua dos Mundurucus

Trav. Padre Eutíquio

Rua Gama Abreu

Av. Assis de Vasconcelos

Rua Gaspar Viana

Trav. Benjamin Constant

Rua Municipalidade

Trav. Djalma Dutra

Av. Senador Lemos

Trav. Cel. Luiz Bentes

Rod. Arthur Bernardes

Rua Manoel Barata

Av. Dr. Lopo de Castro

Rua Padre Júlio Maria

Trav. Berredos

Rua 08 de Maio

Rua L-04

Trav. 11

Rua L-01.

Linha Centro – via João Paulo II

Ida

Av. João Paulo II (B/C)

Av. Ceará

Av. Gov. José Malcher

Av. Visconde de Souza Franco

Av. Marechal Hermes

Av. Boulevard Castilhos França

Av. Portugal

Rua Padre Champagnat

Rua Dr. Assis

Rua Arsenal

Av. Bernardo Sayão.

Volta

Rua dos Mundurucus

Trav. Quintino Bocaiúva

Av. Nazaré

Av. Magalhães Barata

Av. Almirante Barroso

Trav. Lomas Valentinas

Av. João Paulo II (C/B).

Linha Guamá/Jurunas – via Cremação

Ida

Av. Perimetral

Rua Augusto Corrêa

Rua Barão de Igarapé-Miri

Av. José Bonifácio

Rua dos Pariquis

Av. Alcindo Cacela

Rua Fernando Guilhon

Av. Bernardo Sayão (retorno na rotatória próxima à Rua Veiga Cabral)

Volta

Av. Bernardo Sayão

Rua Fernando Guilhon

Trav. 9 de Janeiro

Rua dos Mundurucus

Trav. Castelo Branco

Rua Silva Castro

Av. José Bonifácio

Rua Barão de Igarapé-Miri

Rua Augusto Corrêa

Av. Perimetral

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), todos os itinerários têm como ponto de chegada a avenida Bernardo Sayão, nas proximidades da área do evento, com percursos de ida e volta que incluem as principais avenidas e corredores de transporte, para garantir a integração entre bairros e o centro da cidade.

A iniciativa busca incentivar o uso do transporte coletivo durante as comemorações do aniversário de Belém, para reduzir o fluxo de veículos particulares e oferecer alternativa prática e acessível para quem deseja aproveitar a programação cultural com tranquilidade. A recomendação é que os usuários se programem com antecedência e fiquem atentos aos horários de saída das linhas especiais ao longo do dia e da madrugada.