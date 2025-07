Ampliação da frota do 'Geladão Fluvial' para Mosqueiro inicia neste sábado (19)

A oferta de viagens da lancha rápida ‘Geladão Fluvial’ para Mosqueiro será ampliada nos dois últimos finais de semana de julho, nos dias 19, 20, 26 e 27. As viagens têm duração de 50 minutos. As saídas de Belém são do Terminal Hidroviário Ruy Barata, no bairro do Condor, com desembarque no Terminal Hidroviário de Mosqueiro. O valor da passagem é R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia).

Com capacidade para até 220 passageiros, a lancha rápida é climatizada, equipada com wi-fi gratuito, oferecendo conforto e praticidade para quem deseja aproveitar os fins de semana na ilha. O percurso entre Belém e Mosqueiro é feito em aproximadamente 50 minutos. A iniciativa da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (SEGBEL), garante mais mobilidade para moradores e visitantes.

Confira o horário das viagens para Mosqueiro

Sábados:

Partida de Belém: 7h e 8h

Retorno de Mosqueiro: 17h

Domingos:

Partida de Belém: 7h e 8h

Retorno de Mosqueiro: 15h30 e 17h

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do Núcleo de Atualidades