O Liberal chevron right Cultura chevron right

Influenciador finge ser sobrinho de Ivete Sangalo para tirar foto com Shawn Mendes

O episódio entre Brino e o artista canadense aconteceu nos bastidores do show de Dua Lipa, em São Paulo

Victoria Rodrigues
fonte

O cantor internacional Shawn Mendes esteve nos últimos dias em Belém para participar da COP 30. (Foto: Reprodução/ Instagram | Divulgação TV Globo)

O influenciador digital Brino divertiu os seus seguidores nas mídias sociais ao revelar uma história inusitada durante uma transmissão ao vivo no Instagram. Enquanto realizava a live, ele admitiu ter fingido ser sobrinho de Ivete Sangalo para conseguir tirar uma foto com o astro canadense Shawn Mendes, que nos últimos dias já visitou o Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Além de Belém, a capital da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30).

"Shawn abriu a porta pra nós dando uma risadinha. Ele estava [fumando]. Pensei: ‘Como eu me aproximo dele sem ser uma pessoa chata? Como faço pra ele gostar de mim em vez de não gostar? Chego com outra droga? Será que ofereço: olha essa aqui, você gosta? Não sei, não vou falar isso'”, contou o influenciador Brino.

Sobrinho de Veveta

O influencer revelou que o episódio aconteceu durante o show da cantora Dua Lipa, que foi realizado no último sábado (15), em São Paulo. Ao relatar a história, Brino foi sincero e chegou a pedir “perdão” a Ivete Sangalo, dizendo que a cantora, que estava hospedando Shawn na Bahia, é uma querida e que todo mundo gosta e ama ela, inclusive ele e sua própria família.

Em seguida, ele narrou o desfecho do episódio no evento. "Cheguei no pessoal e falei: ‘Gente, como fala tia em inglês?’. Aí o pessoal [respondeu]: ‘Auntie’. Aí fui pra um canto, sozinho, com uma garrafa de água e um sonho. Falei: ‘Oi, Shawn, como você está?’. E ele: ‘E aí, cara. Bem e você?’. Aí eu [disse]: ‘A Ivete é minha tia'”, disse.

“Apertei a mão dele, começamos a rir e eu: ‘Car*lho, obrigado, Ivete Sangalo. Meu Deus do céu, poeira!’. Fiquei agradecendo a Deus, à música, tudo. Aí eu: ‘Vamos tirar uma foto pra mandar pra ela?’. E ele: ‘Vamos’. Aí tiramos uma foto, [ele] com sorrisão, e eu fui embora”, finalizou o influenciador digital Brino.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

