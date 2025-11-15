Capa Jornal Amazônia
Shawn Mendes deixa Belém após agenda voltada à pauta ambiental durante a COP 30

Cantor se despediu de fãs no aeroporto antes de embarcar

O Liberal
fonte

Cantor se despediu de fãs no aeroporto antes de deixar a cidade (Reprodução/ Redes sociais)

O cantor Shawn Mendes deixou a cidade de Belém na manhã deste sábado (15), após cumprir uma série de compromissos relacionados à defesa da floresta e à pauta ambiental durante sua passagem pela capital paraense. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o artista se despedindo dos fãs que o aguardavam do lado de fora do aeroporto antes de entrar no avião.

Durante a estadia, Mendes visitou diferentes espaços da COP 30, incluindo a Blue Zone, área restrita às discussões políticas e localizada no Parque da Cidade. O artista circulou pelo local acompanhando reuniões e encontros que reuniram lideranças, especialistas e representantes de organizações socioambientais.

Na última sexta-feira (14), ele dedicou parte da agenda a acompanhar a namorada, a ativista equatoriana Sumak Helena Gualinga, em compromissos oficiais. O casal participou de uma reunião com o cacique Raoni Metuktire, realizada no Hotel Vila Rica e acompanhada pela equipe do Greenpeace Brasil.

.
