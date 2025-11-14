Quem é Shawn Mendes? Astro canadense chega a Belém para COP30 e movimenta fãs no Pará
Após férias na Bahia, astro pop desembarcou na capital paraense para compromissos ligados à COP30
O cantor Shawn Mendes desembarcou em Belém na noite da última quinta-feira (13) e já provocou uma verdadeira mobilização entre os fãs. Logo nas primeiras horas na capital paraense, dezenas de admiradores se aglomeraram nos locais em que estava.
Após férias na Bahia, ele veio a Belém para participar da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Mas, afinal, quem é Shawn Mendes e como ele se tornou um dos artistas mais populares de sua geração?
De vídeos caseiros ao estrelato mundial
Nascido em Ontário, no Canadá, em 8 de agosto de 1998, o cantor, compositor e modelo Shawn Peter Raul Mendes, ou apenas Shawn Mendes, começou sua trajetória ainda adolescente. Com descendência portuguesa, ele ganhou destaque após publicar um curto vídeo cantando “As Long As You Love Me”, de Justin Bieber, viralizou no Vine. Em poucas horas, ele acumulou milhares de curtidas e seguidores, tornando-se um fenômeno da plataforma.
O sucesso chamou a atenção do empresário Andrew Gertler, que levou Mendes para a Island Records no início de 2014. Pouco depois, o artista venceu o concurso “Best Cover Song”, promovido por Ryan Seacrest, e firmou contrato com a gravadora.
Ascensão meteórica nas paradas
Ainda em 2014, Shawn lançou o single “Life of the Party”, que chegou ao 24º lugar na Billboard Hot 100, fazendo dele o artista mais jovem da história a estrear direto no Top 25. Seu primeiro EP alcançou o Top 5 da Billboard 200.
O reconhecimento rendeu ao cantor espaço na revista Time, figurando entre os “25 Adolescentes Mais Influentes de 2014” e, no ano seguinte, entre os “30 Adolescentes Mais Influentes de 2015”.
Em 2016, Mendes lançou o álbum Illuminate, impulsionado pelo sucesso de “Treat You Better”, que alcançou o Top 10 da Billboard e recebeu certificação tripla de platina. Com o single “In My Blood” (2018), o canadense se tornou o único artista a atingir quatro músicas no topo da parada Adult Pop antes dos 20 anos.
O álbum Shawn Mendes (2018) estreou em primeiro lugar nos EUA e no Canadá. Já em 2019, o cantor lançou “If I Can't Have You” e o megahit “Señorita”, parceria com Camila Cabello, consolidando ainda mais seu nome no mercado internacional.
Passagem pelo Brasil antes de Belém
Shawn Mendes tem mais de 70 milhões de seguidores no Instagram e desembarcou no Brasil em 3 de novembro. O primeiro destino foi o Rio de Janeiro, seguido pela Bahia, onde visitou o Candyall Guetho Square, projeto de Carlinhos Brown, e passou uma temporada na casa de Ivete Sangalo.
O cantor posou para fotos com o filho da artista, Marcelinho, que publicou registros do encontro e dos passeios pela praia.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)
