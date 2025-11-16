Shawn Mendes e Bruna Marquezine são flagrados juntos em show de Dua Lipa
Os rumores de affair entre Shawn e Marquezine começaram em 2017
O cantor canadense Shawn Mendes e a atriz e modelo brasileira Bruna Marquezine foram flagrados juntos durante o show da cantora Dua Lipa, em São Paulo, no sábado, 15. Os dois chegaram juntos à área VIP da apresentação, acompanhados da modelo Sasha Meneghel e do cantor João Lucas, amigos da atriz.
Os rumores de affair entre Shawn e Marquezine começaram em 2017, quando o cantor começou a segui-la no Instagram após um vídeo flagrá-los no Rock in Rio.
Já neste ano, os dois teriam se encontrado novamente em uma festa após a apresentação do canadense no Lollapalooza Brasil.

