Shawn Mendes visita aldeia Tekoa Yvy Porã em SP, onde canta e tira fotos com os moradores
Shawn veio para o Brasil no início de novembro, para participar do The Earthshot Prize
O cantor Shawn Mendes visitou a aldeia Tekoa Yvy Porã, localizada na Terra Indígena Jaraguá, na Zona Noroeste de São Paulo, nesta terça-feira, 25. O canadense, que segue viagem pelo Brasil, interagiu com os moradores da comunidade.
Durante a visita, Mendes cantou e tocou com os indígenas. Ele também brincou com uma arara e posou para fotos ao lado de pessoas que residem na aldeia.
O perfil Mídia Guarani Mbya, no Instagram, registrou o momento. Segundo a publicação, "Foi um momento de troca cultural e espiritual, no qual ele levou consigo uma verdadeira bagagem de conhecimento sobre nossos cantos sagrados, nossa língua Guarani e a sabedoria ancestral que protege nossos territórios".
Trajeto do cantor Shawn Mendes no Brasil
Shawn Mendes chegou ao Brasil no início de novembro para participar do The Earthshot Prize, premiação criada pelo Príncipe William. O evento ocorreu no Rio de Janeiro.
Do Rio, o canadense seguiu para Salvador, onde se hospedou na casa de Ivete Sangalo. Na capital baiana, ele visitou comunidades e praias.
Em seguida, Mendes passou por Belém para acompanhar as discussões da COP 30.
