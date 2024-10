Liah Soares é embaixadora da 'Casa do Turismo' em Belém

O Ministério do Turismo inaugurou a Casa do Turismo na manhã desta sexta-feira (11/10) em Belém. O espaço receberá autoridades de diferentes regiões do país, como deputados e senadores, mas também artistas e influenciadores durante o período do Círio de Nazaré. Na capital paraense, a cantora Liah Soares, foi escolhida como embaixadora do novo espaço e esteve presente na apresentação desta manhã.

“Estou muito feliz de estar aqui, acho que é uma iniciativa inovadora e muito importante para o nosso turismo e para a representatividade do estado, o Pará tem mesmo é que se orgulhar”, enfatiza.

A cantora é apenas uma das artistas que passará pelo espaço. O ministro do turismo, Celso Sabino, também confirmou a presença da cantora Wanessa Camargo e do cantor Zé Felipe, que virá acompanhado da sua esposa, a influenciadora Virginia Fonseca.

VEJA MAIS

A representante local e embaixadora do espaço ainda faz votos de que no futuro o estado tenha cada vez mais visibilidade. Liah explica que o país e o mundo precisam conhecer a hospitalidade paraense, por isso, o apoio ao turismo precisa continuar crescendo.

“Eu faço questão de trazer amigos e colegas artistas para cá, porque por mais que eu fale é necessário estar aqui, mostrar que fazemos um evento lindo com muito profissionalismo. Eu fico feliz de haver vários eventos, com a cidade inteira em festa. É muito importante esse apoio do turismo para que isso cresça cada vez mais… Viva o povo paraense e viva Nossa Senhora!”, declara.